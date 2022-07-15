https://uz.sputniknews.ru/20220715/vzryvy-na-neftegazovyx-predpriyatiyax-ssha-vashington-ischet-vinovnyx-26203562.html

Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновных

Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновных

Вчера стоимость газа в Европе превысила 1 900 долларов за тысячу кубометров.

2022-07-15T09:57+0500

2022-07-15T09:57+0500

2022-07-15T09:57+0500

колумнисты

сша

джо байден

европа

газ

северный поток

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Причиной скачка стала утечка газа на норвежском промысле Sleipner, зафиксированная в понедельник, в результате чего газоперерабатывающий завод Nyhamna перестал поставлять продукцию на рынок, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.В последние недели новости о проблемах на западных нефтегазовых объектах идут одна за другой.В частности, из-за океана приходят весьма странные сообщения, и тон, в котором их освещают в американской прессе, выдает чрезвычайную озабоченность Вашингтона и блока западных стран.Девятого июля в городе Медфорд (штат Оклахома) на газоперерабатывающем заводе, принадлежащем компании ONEOK, случился крупный пожар. Возгорание было настолько масштабным, что пришлось эвакуировать весь персонал, а само предприятие прекратило работу. Никто не может сказать, сколько времени потребуется на восстановление производственных линий и возращение фабрики в строй.На первый взгляд, событие совершенно рядовое и локальное, но такое впечатление может сложиться, только если не знать общей картины.Дело в том, что двумя днями ранее в штате Техас, неподалеку от городка Уоллис, на магистральном газопроводе произошел сильный взрыв. В небо на десятки метров взвился пылающий факел, а полиции и спасателям пришлось экстренно оцеплять район и эвакуировать местных жителей.Ничуть не спокойнее было и в предыдущем месяце.Уголь спасет Европу от агрессивной РоссииДвадцать седьмого июня полыхало в городке Вальдес, что в северном штате Аляска. Там пламя бушевало на нефтеперерабатывающем заводе Petro Star, который принадлежит корпорации Arctic Slope Regional. Власти в своих отчетах и при общении с прессой мягко называют происшествие обычным пожаром, но местные жители рассказывают, что в районе пяти часов пополудни со стороны завода послышался сильный взрыв, после чего в небо поднялись клубы густого дыма.Отмотаем календарь на восьмое июня и вновь перенесемся в солнечный Техас. В этот день городе Фрипорте что-то горело и взрывалось уже на терминале по производству СПГ. Оценить размах пожара и сложность ситуации на месте можно хотя бы по тому, что руководство береговой охраны, на плечи которой лег основной груз работ по спасению сотрудников завода и тушению огня на объекте, в своем обращении через прессу просило молиться, чтобы все спасатели вернулись домой целыми и живыми. Когда авария была ликвидирована, к работе приступила комиссия по выяснению причин случившегося, которая пока не называет виновных, но уже сообщила, что СПГ-завод выбыл из числа действующих минимум на месяц.Мы перечисляем полыхающие происшествия на нефтегазовых заводах США не для того, чтобы акцентировать внимание сугубо на негативе, используя, таким образом, стандартный прием, подчеркивающий на контрасте, как же у нас все прекрасно. Это не так, тем более что аварии на аналогичных производствах случаются и у нас. Не в таком значительном количестве на плотном отрезке времени, конечно, но случаются.Здесь интересен совершенно другой аспект.Если бы в России за неполных два месяца произошло аналогичное количество пожаров и взрывов на предприятиях топливо-энергетического комплекса, Министерство энергетики, простите за аллегорию, уже достало бы громадный топор и отправилось на места — выяснять причины и рубить повинные головы. Цепь крупных аварий на предприятиях стратегической важности, особенно в период тотального дефицита энергоносителей на мировых рынках и улетающих в небо цен на топливо внутри страны (как это происходит сейчас в США), следует расценивать как ЧП государственного масштаба.У Путина проблема: на Западе закончились соперникиВесьма вероятно, что назначенные комиссии и виновных найдут, и причины изложат в соответствующих докладных, что лягут на высокие столы. Широкой американской публике между тем скормят наиболее удобную версию, из списка которых нельзя исключать происки российских хакеров, шпионов и даже личную вину президента Российской Федерации.Впрочем, кого назначат виновным, не особо интересно. Гораздо важнее, что же стало первопричиной взрывов и пожаров, грозящих еще больше взвинтить цены за галлон дизеля в какой-нибудь Оклахоме и поставить под большой вопрос поставки сжиженного природного газа утопающим в энергетическом кризисе европейским союзникам.Если оставить в стороне сарказм и сатиру, то можно констатировать очевидный факт. Четыре крупных аварии за неполных два месяца — результат режима форсажа, в который перешел американский ТЭК, и виной всему опять политические игрища.Джо Байден во время своих выступлений уже совершенно открыто требует от нефтяников снизить цены на бензин и дизель, нарушая, таким образом, главную заповедь свободного рынка и игнорируя право частной собственности. Профильные компании, попавшие под колоссальный политический пресс, пытаются и прибыль сохранить, и со своими лоббистами в конгрессе не поссориться. Владельцы предприятий по переработке нефти и газа идут на крайние меры: они вводят в строй все резервные мощности, пытаясь заполнить внутренний рынок и удержать статус-кво, установившийся на маршрутах поставок энергоносителей в Европу.Убергейт: Макрона заподозрили в ненадлежащих отношениях с СШАЛюбой специалист знает, что ни одно предприятие никогда не работает на свою полную мощность. Точнее говоря, подобные периоды случаются, но они носят краткосрочный и зачастую аварийный характер. Так бывает, например, когда в отдельном регионе по какой-то причине останавливается ключевое профильное предприятие и требуется заместить объемы его продукции. В нормальном же режиме работы фабрики, будь то помол муки или работа ректификационной колонны на НПЗ, определенная часть мощностей всегда простаивает. Причин тому масса — от ремонта до демонтажа или модернизации. Все подобные операции планируются с большим запасом времени и в привычном режиме работы никак не влияют на жизнь рядовых обывателей. Проблема в США в том, что сейчас они просто не могут позволить своим нефтяникам и газовикам жить согласно обычным требованиям технических регламентов и нормативов. На носу промежуточные выборы, и электорат все громче требует дешевого бензина, а из-за океана, где на десять дней остановился "Северный поток", несутся мольбы еще хоть немного нарастить поставки истинно демократического СПГ. Судя по количеству взрывов и пожаров, надзорным органам вроде нашего Ростехнадзора дана команда закрывать глаза на любые нарушения, а производителям выдан полный карт-бланш и команда, что называется, жать педаль в пол. Сдвигается на более поздние сроки технический аудит производственных линий, спустя рукава проводится дефектоскопия труб в транспортных магистралях и многое другое.То, что мы видим, — прямой результат этой отчаянно-ковбойской попытки одним махом решить ворох накопившихся на всех фронтах проблем.Трубной обвязке, газоперекачивающим агрегатам, установкам висбрекинга нефти и компримирования газа совершенно безразличны красивые слова, громкие призывы и такое понятие, как политическая необходимость. Их жизнедеятельность определяется параметрами сопротивления материалов, проектными расчетами и заложенным запасом прочности. Нефтеперерабатывающий завод — хоть в Бразилии, хоть в Индии — будет безаварийно работать только в случае безусловного соблюдения законов физики и техрегламентов, в любом другом варианте инфраструктура начинает неудержимо выходить из строя.Есть старый анекдот о том, как некие умники пытались вывести породу коров, которые бы меньше ели и давали больше молока. В рамках задачи несчастное животное меньше кормили, чаще доили, и все было хорошо, пока корова не сдохла. В Белом доме, видимо, не знают этой шутки.Читайте также: Наступление союзных войск на Северск и Славянск развивается динамично

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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сша, джо байден, европа, газ, северный поток