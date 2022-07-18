https://uz.sputniknews.ru/20220718/gosti-iz-uzbekistana-pouchastvovali-v-krestnom-xode-v-ekaterinburge--foto-26304643.html

Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фото

Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фото

Митрополит Ташкентский поблагодарил всех за тот труд, который они понесли ради Христа.

2022-07-18T22:00+0500

2022-07-18T22:00+0500

2022-07-18T22:00+0500

культура

екатеринбург

узбекистан

митрополит викентий

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Об этом сообщили в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ.Тысячи человек стали свидетелями крестного хода в рамках “Царских дней”, посвященных 104-й годовщине убийства последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Сначала в столице Урала состоялась ночная литургия, которую возглавил в том числе митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. В молитвенном шествии участвовало множество иностранных гостей из США, Германии, Сербии, Украины, Молдовы, стран Прибалтики и Узбекистана.Около семи часов утра колонна крестного хода во главе с архипастырями дошла до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встретила колокольным звоном.Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий поблагодарил всех крестоходцев за тот труд, который они понесли ради Христа.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поделился своими впечатлениями с журналистами.По прибытии был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам у Поклонного креста. В завершение молебна владыка Викентий и владыка Евгений поблагодарили всех участников крестного хода за духовный подвиг.Отмечается, что этим крестным ходом Царские дни не окончены, они продлятся до 21 июля.Читайте также:Юные узбекистанцы принимают участие в Международном форуме "Зеленый посол"

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