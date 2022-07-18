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Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фото
Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фото
Митрополит Ташкентский поблагодарил всех за тот труд, который они понесли ради Христа.
2022-07-18T22:00+0500
2022-07-18T22:00+0500
культура
екатеринбург
узбекистан
митрополит викентий
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Об этом сообщили в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ.Тысячи человек стали свидетелями крестного хода в рамках “Царских дней”, посвященных 104-й годовщине убийства последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Сначала в столице Урала состоялась ночная литургия, которую возглавил в том числе митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. В молитвенном шествии участвовало множество иностранных гостей из США, Германии, Сербии, Украины, Молдовы, стран Прибалтики и Узбекистана.Около семи часов утра колонна крестного хода во главе с архипастырями дошла до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встретила колокольным звоном.Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий поблагодарил всех крестоходцев за тот труд, который они понесли ради Христа.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поделился своими впечатлениями с журналистами.По прибытии был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам у Поклонного креста. В завершение молебна владыка Викентий и владыка Евгений поблагодарили всех участников крестного хода за духовный подвиг.Отмечается, что этим крестным ходом Царские дни не окончены, они продлятся до 21 июля.Читайте также:Юные узбекистанцы принимают участие в Международном форуме "Зеленый посол"
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екатеринбург, узбекистан, митрополит викентий

Гости из Узбекистана поучаствовали в крестном ходе в Екатеринбурге — фото

22:00 18.07.2022
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
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Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий поблагодарил всех крестоходцев за тот труд, который они понесли ради Христа.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Об этом сообщили в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
Тысячи человек стали свидетелями крестного хода в рамках “Царских дней”, посвященных 104-й годовщине убийства последнего российского императора Николая II и членов его семьи.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
Сначала в столице Урала состоялась ночная литургия, которую возглавил в том числе митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. В молитвенном шествии участвовало множество иностранных гостей из США, Германии, Сербии, Украины, Молдовы, стран Прибалтики и Узбекистана.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
Под покаянную Иисусову молитву: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!" — 36 000 крестоходцев прошли 21 километр.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
Около семи часов утра колонна крестного хода во главе с архипастырями дошла до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встретила колокольным звоном.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий поблагодарил всех крестоходцев за тот труд, который они понесли ради Христа.
"Принесли себя в жертву, чтобы Господь принял эту маленькую жертву нашу, очистил наши души от наших грехов и по молитвам Царственных страстотерпцев даровал нам силы для того, чтобы переносить трудности этой жизни и пройти очень серьезную подготовку к вечной жизни", - сказал он.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархияВ ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев.
© ILYA ANTROPOV/Екатеринбургская епархия
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поделился своими впечатлениями с журналистами.
"Крестный ход получился радостный и быстрый. Видно, что все постарались — и специалисты областной власти, и городской. И погода была — ни жары, ни дождя ни духоты. И люди, которые шли, передавали друг другу какую-то внутреннюю радость. Очень хорошо, и благодатно, и не тяжело. Людей было много после пандемии. Это все приносило какой-то позитив и ощущение, что мы все участвуем в добром совместном деле, и слава Богу, оно получилось, - сообщил он.
По прибытии был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам у Поклонного креста.
В завершение молебна владыка Викентий и владыка Евгений поблагодарили всех участников крестного хода за духовный подвиг.
Отмечается, что этим крестным ходом Царские дни не окончены, они продлятся до 21 июля.
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