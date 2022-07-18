https://uz.sputniknews.ru/20220718/kuda-uzbekistan-eksportiruet-chereshnyu-26291326.html

Куда Узбекистан экспортирует черешню

Куда Узбекистан экспортирует черешню

Экспорт снизился по сравнению с прошлым годом, хотя в 2021 году произошел сдвиг на более поздний срок начала сезона массового сбора урожая черешни – подробности.

2022-07-18T16:07+0500

2022-07-18T16:07+0500

2022-07-18T16:07+0500

экономика

узбекистан

черешня

экспорт

госкомстат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26291579_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_691500c10a9be4196b523e76fc07f127.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. С начала 2022 года Узбекистан экспортировал 25 400 тонн черешни в 14 стран на общую сумму $33,3 млн., сообщает пресс-служба Госкомстата. Лидером экспорта стала Ферганская область с показателем 12,4 тыс. тонн. Далее идут Самаркандская – 2,5 тыс. тонн, Ташкентская и Андижанская области – по 2,2 тыс. тонны. Следом немного отстают Наманганская и Сурхандарьинская области – по 1,5 тыс. тонны, Ташкент – 1,2 тыс. тонны и Хорезмская область – 1,1 тыс. тонн. Бухарская область отправила 466 тонн, Каракалпакстан – 159 тонн, Сырдарьинская область – 116 тонн и Кашкадарьинская – 75 тонн. Наименьший показатель экспорта у Навоийской области – 31 тонна. Больше всего черешни за шесть месяцев отправили в Россию – 12,5 тыс. тонн. На второй строчке Казахстан – 7,7 тыс. тонн и на третьей Кыргызстан – 4,8 тыс. тонн. Далее идут Южная Корея, Беларусь, Польша и ОАЭ. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то видно, что экспорт немного снизился. При этом, как уточняет EastFruit, прошлый год отличался сдвигом на более поздний срок начала сезона массового сбора урожая черешни в Узбекистане примерно на 10 дней из-за аномального потепления в зимние месяцы и последующих заморозков в начале весны, что нанесло ущерб урожаю суперранних и ранних сортов черешни. Так, в аналогичный период 2021 года Узбекистан экспортировал 27,6 тыс. тонн черешни на общую сумму $43,4 млн. Россия тогда была на второй строчке, закупив у республики 8,6 тыс. тонн, что на 3,8 тонны меньше по сравнению с этим годом. При этом лидирующие позиции, как и в этом году занимали также Казахстан и Кыргызстан. А лидером экспорта стала Ферганская область, на долю которой пришлось 47% всего экспорта.Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Узбекистан наращивает экспорт дынь в Россию

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, черешня, экспорт, госкомстат