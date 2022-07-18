https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistan-naraschivaet-eksport-dyn-v-rossiyu--26286941.html

Узбекистан наращивает экспорт дынь в Россию

Узбекистан наращивает экспорт дынь в Россию

Представители двух стран заключили договоры на всемирной выставке "Иннопром – 2022", проходящей в Екатеринбурге.

2022-07-18T12:43+0500

2022-07-18T12:43+0500

2022-07-18T12:43+0500

экономика

узбекистан

экспорт

дыня

россия

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. В рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2022" директор компании "ТНА АГРОИНВЕСТ" Ислам Бакиджанов заключил договоры с крупными российскими предприятиями на экспорт узбекистанских полевых продуктов, передает пресс-служба Администрации Ташкентской области.Согласно заключенным контрактам, выращенная на полях Бокинского района продукция будет поставляться на рынки России.Известно, что Ислам Бакиджанов принял участие во всемирной выставке в качестве представителя Ташкентской области Узбекистана.Напомним: С 4 по 7 июля в России в городе Екатеринбург прошла международная промышленная выставка "Иннопром - 2022". Цель выставки – усилить сотрудничество российских и зарубежных компаний, малого и среднего бизнеса, органов власти, финансовых институтов, научного и экспертного сообщества в целях развития и внедрения инноваций.Читайте также:В какие страны экспортировал дыни Узбекистан — ГоскомстатНа "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудили импорт в новых экономических условиях

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узбекистан, экспорт, дыня, россия