https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistan-naraschivaet-eksport-dyn-v-rossiyu--26286941.html
Узбекистан наращивает экспорт дынь в Россию
Узбекистан наращивает экспорт дынь в Россию
Представители двух стран заключили договоры на всемирной выставке "Иннопром – 2022", проходящей в Екатеринбурге.
2022-07-18T12:43+0500
2022-07-18T12:43+0500
2022-07-18T12:43+0500
экономика
узбекистан
экспорт
дыня
россия
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. В рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2022" директор компании "ТНА АГРОИНВЕСТ" Ислам Бакиджанов заключил договоры с крупными российскими предприятиями на экспорт узбекистанских полевых продуктов, передает пресс-служба Администрации Ташкентской области.Согласно заключенным контрактам, выращенная на полях Бокинского района продукция будет поставляться на рынки России.Известно, что Ислам Бакиджанов принял участие во всемирной выставке в качестве представителя Ташкентской области Узбекистана.Напомним: С 4 по 7 июля в России в городе Екатеринбург прошла международная промышленная выставка "Иннопром - 2022". Цель выставки – усилить сотрудничество российских и зарубежных компаний, малого и среднего бизнеса, органов власти, финансовых институтов, научного и экспертного сообщества в целях развития и внедрения инноваций.Читайте также:В какие страны экспортировал дыни Узбекистан — ГоскомстатНа "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудили импорт в новых экономических условиях
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узбекистан, экспорт, дыня, россия
Узбекистан наращивает экспорт дынь в Россию
Договоры на экспорт продукции в Россию заключили представители двух стран на всемирной выставке "Иннопром – 2022", проходящей в Екатеринбурге.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
В рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2022" директор компании "ТНА АГРОИНВЕСТ" Ислам Бакиджанов заключил договоры с крупными российскими предприятиями на экспорт узбекистанских полевых продуктов, передает пресс-служба
Администрации Ташкентской области.
Согласно заключенным контрактам, выращенная на полях Бокинского района продукция будет поставляться на рынки России.
Известно, что Ислам Бакиджанов принял участие во всемирной выставке в качестве представителя Ташкентской области Узбекистана.
Напомним: С 4 по 7 июля в России в городе Екатеринбург прошла международная промышленная выставка "Иннопром - 2022". Цель выставки – усилить сотрудничество российских и зарубежных компаний, малого и среднего бизнеса, органов власти, финансовых институтов, научного и экспертного сообщества в целях развития и внедрения инноваций.