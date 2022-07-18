https://uz.sputniknews.ru/20220718/medvedev-poobeschal-kievu-sudnyy-den-v-sluchae-napadeniya-na-krym-26301702.html

Медведев пообещал Киеву "судный день" в случае нападения на Крым

Медведев пообещал Киеву "судный день" в случае нападения на Крым

По словам зампредседателя Совбеза, попытки Запада продолжать военную кампанию "до последнего украинца" приведут к краху киевского режима.

2022-07-18T20:51+0500

2022-07-18T20:51+0500

2022-07-18T20:51+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий медведев

крым

украина

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Украинские политики пытаются угрожать России, но если нападение на Крым действительно произойдет, для всех них наступит судный день, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде, передает РИА Новости.Кроме того, упорство Запада продолжать противостояние на Украине приведет к краху существующего киевского режима, считает он.При этом замглавы Совета безопасности подчеркнул, что украинцы – не враги для России, а националистически настроенные люди во главе киевского режима являются угрозу безопасности РФ.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

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дмитрий медведев, крым, украина