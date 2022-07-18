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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220718/shoygu-prikazal-gruppirovke-vostok-prioritetno-porajat-dalnoboynoe-orujie-vsu-26290064.html
Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Командующий группировки "Восток" Мурадов доложил главе российского Минобороны о ходе выполнения боеввых задач по разгрому сил противника.
2022-07-18T14:27+0500
2022-07-18T14:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине, и заявил, что приоритетом является уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз российского оборонного ведомства.Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".Известно, что ранее министр посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", которые возглавляют генерал армии Сергей Суровкин генерал-полковник Александр Лапин.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Читайте также:
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сергей шойгу

Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

14:27 18.07.2022
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
© Министерство обороны РФ
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Командующий группировки "Восток" Мурадов доложил главе российского Минобороны о ходе выполнения боеввых задач по разгрому сил противника.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине, и заявил, что приоритетом является уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз российского оборонного ведомства.
"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", — заявили в Минобороны.
Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".
Известно, что ранее министр посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", которые возглавляют генерал армии Сергей Суровкин генерал-полковник Александр Лапин.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
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