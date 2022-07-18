https://uz.sputniknews.ru/20220718/shoygu-prikazal-gruppirovke-vostok-prioritetno-porajat-dalnoboynoe-orujie-vsu-26290064.html

Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Командующий группировки "Восток" Мурадов доложил главе российского Минобороны о ходе выполнения боеввых задач по разгрому сил противника.

2022-07-18T14:27+0500

2022-07-18T14:27+0500

2022-07-18T14:27+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине, и заявил, что приоритетом является уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз российского оборонного ведомства.Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".Известно, что ранее министр посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", которые возглавляют генерал армии Сергей Суровкин генерал-полковник Александр Лапин.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Читайте также:

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сергей шойгу