https://uz.sputniknews.ru/20220718/mirziyoev-obsudil-mery-po-uvelicheniyu-proizvodstva-prodovolstviya-v-strane-26298611.html

Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране

Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране

По словам главы государства, необходимо точно рассчитать меры для снижения влияния современной глобальной ситуации на население республики.

2022-07-18T17:25+0500

2022-07-18T17:25+0500

2022-07-18T18:00+0500

общество

президент

шавкат мирзиёев

совещание

продовольствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25976180_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b2bc65f57bbd2e40b9708b80eb706271.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в понедельник обсудил с членами правительства меры по увеличению производства продовольствия, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Власти республики принимают меры для повышения производства продуктов питания и увеличения доходов населения. Так, в начале года жителям страны раздали 80 тыс. гектаров земли, из госбюджета выделили 400 млрд сумов на обеспечение льгот и субсидий.Принимаемые меры дают результаты. За первое полугодие 2022 года республика экспортировала 821 тыс. тон плодоовощной продукции, что на 102 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.Для решения проблемы продовольствия и безработицы глава государства предложил до конца года раздать населению еще 20 тыс. гектаров пашни, а в следующем году - еще 100 тыс. гектаров. Таким образом, всего среди населения распределят 200 тыс. гектаров пахотных земель.В течение месяца хокимы и ответственные лица должны обеспечить установку малых холодильных установок не менее чем в 1 тыс. махаллей и запустить программу выращивания раннеспелых видов сельскохозяйственной продукции тепличным способом на 3 тыс. гектаров.На это из госбюджета выделят $50 млн в этом году и еще $100 млн в следующем. На доставку семян, саженцев и закупку продукции махаллям выделят дополнительно 150 млрд сумов.Читайте также: Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, шавкат мирзиёев, совещание, продовольствие