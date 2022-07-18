https://uz.sputniknews.ru/20220718/mirziyoev-obsudil-mery-po-uvelicheniyu-proizvodstva-prodovolstviya-v-strane-26298611.html
Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране
Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране
По словам главы государства, необходимо точно рассчитать меры для снижения влияния современной глобальной ситуации на население республики.
2022-07-18T17:25+0500
2022-07-18T17:25+0500
2022-07-18T18:00+0500
общество
президент
шавкат мирзиёев
совещание
продовольствие
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в понедельник обсудил с членами правительства меры по увеличению производства продовольствия, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Власти республики принимают меры для повышения производства продуктов питания и увеличения доходов населения. Так, в начале года жителям страны раздали 80 тыс. гектаров земли, из госбюджета выделили 400 млрд сумов на обеспечение льгот и субсидий.Принимаемые меры дают результаты. За первое полугодие 2022 года республика экспортировала 821 тыс. тон плодоовощной продукции, что на 102 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.Для решения проблемы продовольствия и безработицы глава государства предложил до конца года раздать населению еще 20 тыс. гектаров пашни, а в следующем году - еще 100 тыс. гектаров. Таким образом, всего среди населения распределят 200 тыс. гектаров пахотных земель.В течение месяца хокимы и ответственные лица должны обеспечить установку малых холодильных установок не менее чем в 1 тыс. махаллей и запустить программу выращивания раннеспелых видов сельскохозяйственной продукции тепличным способом на 3 тыс. гектаров.На это из госбюджета выделят $50 млн в этом году и еще $100 млн в следующем. На доставку семян, саженцев и закупку продукции махаллям выделят дополнительно 150 млрд сумов.Читайте также: Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде
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президент, шавкат мирзиёев, совещание, продовольствие
Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране
17:25 18.07.2022 (обновлено: 18:00 18.07.2022)
По словам главы государства, необходимо точно рассчитать меры для снижения влияния современной глобальной ситуации на население республики.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в понедельник обсудил с членами правительства меры по увеличению производства продовольствия, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале
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"Проблема нехватки продовольствия в мире обостряется. В частности, проблемы усугубляются экспортными ограничениями основных стран-производителей и сбоями в транспортно-логистической сфере... Поэтому необходимы точные расчеты и меры на уровне каждого микрорайона, района, области для смягчения влияния вышеперечисленных рисков на наше население", — отметил президент.
Власти республики принимают меры для повышения производства продуктов питания и увеличения доходов населения. Так, в начале года жителям страны раздали 80 тыс. гектаров земли, из госбюджета выделили 400 млрд сумов на обеспечение льгот и субсидий.
Принимаемые меры дают результаты. За первое полугодие 2022 года республика экспортировала 821 тыс. тон плодоовощной продукции, что на 102 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
"Знаете, какая большая разница будет, если вы создадите собственный опыт продовольственного обеспечения в своем микрорайоне, привлекая опытных фермеров на участки земли в домах и на улицах каждого микрорайона!" - сказал глава государства.
Для решения проблемы продовольствия и безработицы глава государства предложил до конца года раздать населению еще 20 тыс. гектаров пашни, а в следующем году - еще 100 тыс. гектаров. Таким образом, всего среди населения распределят 200 тыс. гектаров пахотных земель.
"За счет этого создаются условия для трудоустройства дополнительно 1 200 000 человек. Самое главное, что если хокимы районов и их заместители подойдут к этому вопросу серьезно, то они смогут легко решить вопрос с обеспечением продовольствием и безработицей", - подчеркнул президент.
В течение месяца хокимы и ответственные лица должны обеспечить установку малых холодильных установок не менее чем в 1 тыс. махаллей и запустить программу выращивания раннеспелых видов сельскохозяйственной продукции тепличным способом на 3 тыс. гектаров.
На это из госбюджета выделят $50 млн в этом году и еще $100 млн в следующем. На доставку семян, саженцев и закупку продукции махаллям выделят дополнительно 150 млрд сумов.