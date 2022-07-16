https://uz.sputniknews.ru/20220716/mirziyoev-posetil-mavzoley-imama-buxari-i-turisticheskiy-tsentr-v-samarkande-26240713.html

Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде

Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде

В ходе поездки глава государства ознакомился с ходом строительных работ

2022-07-16T11:39+0500

2022-07-16T11:39+0500

2022-07-16T11:41+0500

общество

шавкат мирзиёев

самарканд

имам аль-бухари

мавзолей

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Известно, что мавзолей Имама Бухари является одной из главных святынь исламского мира. В данное время в комплексе проводят строительные работы – возводят мечеть почти на 10 тыс. молящихся, четыре башни, айваны. Рядом с комплексом также построят гостиницы, автомобильную стоянку, автобусную станцию и пункты общественного питания и торговли.В ходе визита Мирзиёев осмотрел ход проводимых работ и распорядился создать все необходимые условия для паломников.Также он отметил, что комплекс приобретает новый облик и может превратиться в крупный центр паломнического туризма, поэтому необходимо эффективно использовать его возможности.Кроме этого, глава Узбекистана посетил строящийся Туристический центр. Здесь построят восемь отелей, конгресс-холл, караван-сарай "Вечный город", а также ведут работы по благоустройству гребного канала. Вдоль канала планируют создать парк.Мирзиёев дал рекомендации по созданию современных условий для проведения в центре масштабных международных форумов, демонстрации и продвижению культуры, просвещенности, национальной кухни узбекского народа. После этого президент завершил визит в Самарканд и вернулся в столицу.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, самарканд, имам аль-бухари, мавзолей