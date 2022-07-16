https://uz.sputniknews.ru/20220716/mirziyoev-posetil-mavzoley-imama-buxari-i-turisticheskiy-tsentr-v-samarkande-26240713.html
Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде
Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде
В ходе поездки глава государства ознакомился с ходом строительных работ
2022-07-16T11:39+0500
2022-07-16T11:39+0500
2022-07-16T11:41+0500
общество
шавкат мирзиёев
самарканд
имам аль-бухари
мавзолей
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Известно, что мавзолей Имама Бухари является одной из главных святынь исламского мира. В данное время в комплексе проводят строительные работы – возводят мечеть почти на 10 тыс. молящихся, четыре башни, айваны. Рядом с комплексом также построят гостиницы, автомобильную стоянку, автобусную станцию и пункты общественного питания и торговли.В ходе визита Мирзиёев осмотрел ход проводимых работ и распорядился создать все необходимые условия для паломников.Также он отметил, что комплекс приобретает новый облик и может превратиться в крупный центр паломнического туризма, поэтому необходимо эффективно использовать его возможности.Кроме этого, глава Узбекистана посетил строящийся Туристический центр. Здесь построят восемь отелей, конгресс-холл, караван-сарай "Вечный город", а также ведут работы по благоустройству гребного канала. Вдоль канала планируют создать парк.Мирзиёев дал рекомендации по созданию современных условий для проведения в центре масштабных международных форумов, демонстрации и продвижению культуры, просвещенности, национальной кухни узбекского народа. После этого президент завершил визит в Самарканд и вернулся в столицу.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, самарканд, имам аль-бухари, мавзолей
Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде
11:39 16.07.2022 (обновлено: 11:41 16.07.2022)
В ходе поездки глава государства ознакомился с ходом строительных работ.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Известно, что мавзолей Имама Бухари является одной из главных святынь исламского мира. В данное время в комплексе проводят строительные работы – возводят мечеть почти на 10 тыс. молящихся, четыре башни, айваны. Рядом с комплексом также построят гостиницы, автомобильную стоянку, автобусную станцию и пункты общественного питания и торговли.
В ходе визита Мирзиёев осмотрел ход проводимых работ и распорядился создать все необходимые условия для паломников.
"Даст Бог, после открытия этого комплекса число паломников станет еще больше. Особенно представителей старшего поколения. Необходимо предусмотреть все удобства для них. Это место должно быть не только религиозным и просветительским, но и культурным центром. Нужно привлечь лучших цветоводов и сделать так, чтобы на протяжении всего года в комплексе был цветник", – подчеркнул президент.
Также он отметил, что комплекс приобретает новый облик и может превратиться в крупный центр паломнического туризма, поэтому необходимо эффективно использовать его возможности.
Кроме этого, глава Узбекистана посетил строящийся Туристический центр. Здесь построят восемь отелей, конгресс-холл, караван-сарай "Вечный город", а также ведут работы по благоустройству гребного канала. Вдоль канала планируют создать парк.
Мирзиёев дал рекомендации по созданию современных условий для проведения в центре масштабных международных форумов, демонстрации и продвижению культуры, просвещенности, национальной кухни узбекского народа. После этого президент завершил визит в Самарканд и вернулся в столицу.