Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220716/mirziyoev-posetil-mavzoley-imama-buxari-i-turisticheskiy-tsentr-v-samarkande-26240713.html
Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде
Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде
В ходе поездки глава государства ознакомился с ходом строительных работ
2022-07-16T11:39+0500
2022-07-16T11:41+0500
общество
шавкат мирзиёев
самарканд
имам аль-бухари
мавзолей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/10/26239658_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_c0a4d0f1805400b8299ceb3d87dd4e9e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Известно, что мавзолей Имама Бухари является одной из главных святынь исламского мира. В данное время в комплексе проводят строительные работы – возводят мечеть почти на 10 тыс. молящихся, четыре башни, айваны. Рядом с комплексом также построят гостиницы, автомобильную стоянку, автобусную станцию и пункты общественного питания и торговли.В ходе визита Мирзиёев осмотрел ход проводимых работ и распорядился создать все необходимые условия для паломников.Также он отметил, что комплекс приобретает новый облик и может превратиться в крупный центр паломнического туризма, поэтому необходимо эффективно использовать его возможности.Кроме этого, глава Узбекистана посетил строящийся Туристический центр. Здесь построят восемь отелей, конгресс-холл, караван-сарай "Вечный город", а также ведут работы по благоустройству гребного канала. Вдоль канала планируют создать парк.Мирзиёев дал рекомендации по созданию современных условий для проведения в центре масштабных международных форумов, демонстрации и продвижению культуры, просвещенности, национальной кухни узбекского народа. После этого президент завершил визит в Самарканд и вернулся в столицу.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/10/26239658_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_acb7c40600344f7440cd65442e7f0f28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, самарканд, имам аль-бухари, мавзолей

Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и Туристический центр в Самарканде

11:39 16.07.2022 (обновлено: 11:41 16.07.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В ходе поездки глава государства ознакомился с ходом строительных работ.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Известно, что мавзолей Имама Бухари является одной из главных святынь исламского мира. В данное время в комплексе проводят строительные работы – возводят мечеть почти на 10 тыс. молящихся, четыре башни, айваны. Рядом с комплексом также построят гостиницы, автомобильную стоянку, автобусную станцию и пункты общественного питания и торговли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита Мирзиёев осмотрел ход проводимых работ и распорядился создать все необходимые условия для паломников.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Даст Бог, после открытия этого комплекса число паломников станет еще больше. Особенно представителей старшего поколения. Необходимо предусмотреть все удобства для них. Это место должно быть не только религиозным и просветительским, но и культурным центром. Нужно привлечь лучших цветоводов и сделать так, чтобы на протяжении всего года в комплексе был цветник", – подчеркнул президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также он отметил, что комплекс приобретает новый облик и может превратиться в крупный центр паломнического туризма, поэтому необходимо эффективно использовать его возможности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме этого, глава Узбекистана посетил строящийся Туристический центр. Здесь построят восемь отелей, конгресс-холл, караван-сарай "Вечный город", а также ведут работы по благоустройству гребного канала. Вдоль канала планируют создать парк.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самарканд. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев дал рекомендации по созданию современных условий для проведения в центре масштабных международных форумов, демонстрации и продвижению культуры, просвещенности, национальной кухни узбекского народа. После этого президент завершил визит в Самарканд и вернулся в столицу.
Читайте также:
Мирзиёев проанализировал эффективность реформ на примере Самаркандской области
Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщин
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0