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РФ и КНР могут расширить сбыт с коридором Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман
РФ и КНР могут расширить сбыт с коридором Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман
Халджанов высоко оценил потенциал международного транспортного и транзитного коридора.
2022-07-18T20:29+0500
2022-07-18T20:29+0500
2022-07-18T20:29+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия и Китай могут получить доступ к новым рынкам сбыта через транспортный коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, сообщил в понедельник постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов, передает РИА Новости.Об этом дипломат заявил, выступая онлайн на конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие", открывшейся в понедельник в Ашхабаде и посвященной вопросам развития транспорта в период после пандемии.Халджанов высоко оценил потенциал международного транспортного и транзитного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, созданного в соответствии с соглашением между странами-участницами, вступившим в силу в апреле 2016 года.По словам дипломата, целью проекта является дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока."Новый коридор позволит странам Центральной Азии организовать оптимальный маршрут к портам Персидского и Оманского заливов. Россия и Китай также смогут получить доступ к новым рынкам сбыта", - добавил Халджанов.Читайте также:Узбекистан планирует увеличить добычу урана в два раза к 2031 году
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узбекистан, туркменистан, иран, оман, россия, китай
РФ и КНР могут расширить сбыт с коридором Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман
Халджанов высоко оценил потенциал международного транспортного и транзитного коридора.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия и Китай могут получить доступ к новым рынкам сбыта через транспортный коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, сообщил в понедельник постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов, передает РИА Новости.
Об этом дипломат заявил, выступая онлайн на конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие", открывшейся в понедельник в Ашхабаде и посвященной вопросам развития транспорта в период после пандемии.
Халджанов высоко оценил потенциал международного транспортного и транзитного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, созданного в соответствии с соглашением между странами-участницами, вступившим в силу в апреле 2016 года.
По словам дипломата, целью проекта является дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока.
"Новый коридор позволит странам Центральной Азии организовать оптимальный маршрут к портам Персидского и Оманского заливов. Россия и Китай также смогут получить доступ к новым рынкам сбыта", - добавил Халджанов.