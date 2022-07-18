https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistan-planiruet-uvelichit-dobychu-urana-v-dva-raza-k-2031-godu-26293303.html

Узбекистан планирует увеличить добычу урана в два раза к 2031 году

Узбекистан планирует увеличить добычу урана в два раза к 2031 году

По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на пятом месте в мире по добыче урана.

2022-07-18T17:19+0500

2022-07-18T17:19+0500

2022-07-18T17:19+0500

экономика

узбекистан

добыча

уран

магатэ

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. В Узбекистане планируют увеличить добычу урана в два раза в 2022-2030 годах - до 7,1 тыс. тонн в год. Об этом стало известно из постановления "О мерах по увеличению объемов добычи и переработки урана и его трансформации в госпредприятии "Навоиуран", подписанного президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.В постановлении утвердили целевые показатели добычи и переработки урана. Согласно ему, объем добычи планируют увеличить с 3,5 тыс. тонн (по итогам 2021 года) до 4,2 тыс. в 2025 году и 7,1 тыс. тонн в 2030 году.Действующие запасы урана в данное время составляют 4,7 тыс.тонн. В постановлении также утвердили показатели темпов наращивания запасов за счет активизации геологоразведочных работ - до 6,1 тыс. тонн к 2025 году и 9,9 тыс. тонн к 2030 году соответственно.Также в документе определены основные направления дальнейшего развития государственного предприятия "Навоиуран", в том числе:Кроме этого, в постановлении определены задачи по устойчивому развитию отрасли и привлечению в нее инвестиций и современных технологий. В частности, утвержден перечень 20 инвестиционных проектов общей стоимостью около $460 млн для увеличения добычи урана в республике.В результате также должна быть налажена деятельность современного кластера, который будет включать в себя все процессы, начиная от геологоразведки и заканчивая получением продукции в результате глубокой переработки урана.Напомним: по данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется. До недавнего времени ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) обладал монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в республике. В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением одобрил реорганизацию НГМК и создания на его базе отдельных госактивов. С 2022 года "Навоиуран" осуществляет добычу урана в стране.В структуру уранового производства НГМК входили гидрометаллургический завод ГМЗ-1 в Навои, три предприятия по добыче, в отработку вовлечены запасы порядка 10 месторождений. В течение последних лет правительство Узбекистана пытается привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в настоящее время в республике не отрабатываются и в экономическом плане требуют существенных инвестиций. Месторождения урана песчаникового типа, более доступного для разработки, входили в ресурсную базу НГМК.Читайте также:

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узбекистан, добыча, уран, магатэ