https://uz.sputniknews.ru/20220718/smi-djennifer-lopes-vyshla-zamuj-za-bena-affleka-26279400.html

СМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека

СМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека

Звездная пара заключила брак спустя 20 лет знакомства.

2022-07-18T11:39+0500

2022-07-18T11:39+0500

2022-07-18T11:39+0500

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свадьба

брак

дженнифер лопес

голливуд

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Певица, актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек сыграли свадьбу, сообщает новостной портал шоу-бизнеса TMZ.По информации источника, звездная пара заключила брак в субботу в округе Кларк штата Невада.Джей Ло назвала это свадьбой своей мечты, которую они давно хотели.Бен Аффлек и Дженифер Лопес возобновили отношения в прошлом году после того, как расторгли свою помолвку в 2004 году.Читайте также: Узбекистанским артистам станет легче платить налоги

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свадьба, брак, дженнифер лопес, голливуд