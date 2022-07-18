https://uz.sputniknews.ru/20220718/smi-djennifer-lopes-vyshla-zamuj-za-bena-affleka-26279400.html
СМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека
СМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека
Звездная пара заключила брак спустя 20 лет знакомства.
2022-07-18T11:39+0500
2022-07-18T11:39+0500
2022-07-18T11:39+0500
в мире
свадьба
брак
дженнифер лопес
голливуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26283635_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_0ee905c5305a116bf09f1ec64aadc9a8.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Певица, актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек сыграли свадьбу, сообщает новостной портал шоу-бизнеса TMZ.По информации источника, звездная пара заключила брак в субботу в округе Кларк штата Невада.Джей Ло назвала это свадьбой своей мечты, которую они давно хотели.Бен Аффлек и Дженифер Лопес возобновили отношения в прошлом году после того, как расторгли свою помолвку в 2004 году.Читайте также: Узбекистанским артистам станет легче платить налоги
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26283635_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_8676ff28b567bd6695fab0690c512c3f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
свадьба, брак, дженнифер лопес, голливуд
СМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека
Звездная пара заключила брак спустя 20 лет знакомства.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Певица, актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек сыграли свадьбу, сообщает новостной портал шоу-бизнеса TMZ
.
По информации источника, звездная пара заключила брак в субботу в округе Кларк штата Невада.
"Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения", - поделилась Лопес в соцсетях.
Джей Ло назвала это свадьбой своей мечты, которую они давно хотели.
"Они были правы, когда сказали: "Все, что вам нужно, это любовь". прекрасная семья из пяти замечательных детей и жизнь, которую мы с нетерпением ждали", - подытожила она.
Бен Аффлек и Дженифер Лопес возобновили отношения в прошлом году после того, как расторгли свою помолвку в 2004 году.