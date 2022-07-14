https://uz.sputniknews.ru/20220714/uzbekistanskim-artistam-stanet-legche-platit-nalogi-26175863.html

Узбекистанским артистам станет легче платить налоги

Узбекистанским артистам станет легче платить налоги

Изменились рейтинговые группы и порядок уплаты госпошлины

2022-07-14T11:58+0500

2022-07-14T11:58+0500

2022-07-14T11:58+0500

экономика

узбекистан

узбекистанец

налоги

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании системы взыскания государственной пошлины и налогообложения лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность". Об этом сообщает правительственный портал Республики Узбекистан.Согласно указу размер госпошлины за разрешение на осуществление концертно-зрелищной деятельности понизится. С 1 сентября текущего артисты первой рейтинговой группы будут платить 20 БРВ, второй группы – 10 БРВ, а третьей – 3 БРВ.Кроме того, теперь артисты смогут оплачивать пошлину двумя способами: по декларации или в фиксированном размере.Также произошли изменения в количестве рейтинговых групп специалистов, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность. Оно сократилось с шести до трех.Теперь исполнители первой группы смогут организовывать концерты как на территории республики, так и за ее пределами. При этом артисты, входящие в эту группу, смогут пользоваться правами, предусмотренными для исполнителей второй и третьей рейтинговых групп.Исполнителям второй группы разрешается принимать участие в концертах с участием двух и более исполнителей одного жанра, а также в музыкальных мероприятиях с участием нескольких исполнителей разных жанров. К тому же артисты, входящие в эту группу, имеют право представлять свое творчество в СМИ. При этом предусмотрено, что члены второй рейтинговой группы смогут пользоваться правами третьей группы.Артистам третьей рейтинговой группы разрешается выступать на разных торжествах и церемониях, в частности в свадебных домах, ресторанах, клубах, барах, кафе, на дискотеках и в частных домах. Члены этой группы имеют право организовывать выступления двух или более артистов одного жанра, а также привлекать для выступления танцовщиков.Читайте также:Узбекистан будет производить платинуУмурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и Туркменистана

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узбекистан, узбекистанец, налоги