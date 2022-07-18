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Требования по выдаче ипотечного кредита могут смягчить
Требования по выдаче ипотечного кредита могут смягчить
На совещании президент затронул вопросы, связанные с жильем.
2022-07-18T20:18+0500
2022-07-18T20:18+0500
2022-07-18T20:18+0500
общество
кредит
налоги
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Узбекистане планируют смягчить требования к коммерческим банкам по выдаче ипотечных кредитов. Президент Шавкат Мирзиёев поручил чиновникам внести соответствующий проект решения.На очередном совещании глава государства затронул волнующие население вопросы, связанные с жильем. Отмечается, что три года назад для обеспечения населения жильем была введена новая ипотечная система, основанная на рыночных принципах.В результате объем ипотечных кредитов за последние пять месяцев увеличился в 2,5 раза, и более 310 тыс. семей получили личное жилье. Объем жилищного строительства также увеличился в 3 раза. При этом, несмотря на повышение основной ставки в этом году, ресурсные ставки, выделяемые банкам на ипотечные кредиты, остались без изменений.В итоге за пять месяцев текущего года льготные ипотечные кредиты выдали 30 тыс. граждан, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако у населения возникает много возражений по поводу ограниченного объема ипотечных кредитов и бюрократизма при выделении субсидий.Поэтому, по указу президента, с 1 сентября чиновники должны будут: Чиновникам поручено в двухнедельный срок внести предложения по кардинальному сокращению бюрократии при распределении субсидий, сделать это прозрачным и полностью оцифровать.Читайте также:Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране
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кредит, налоги
Требования по выдаче ипотечного кредита могут смягчить
Порог для освобождения от налогообложения той части доходов населения, которая может быть направлена на кредит, будет повышен.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Узбекистане планируют смягчить требования к коммерческим банкам по выдаче ипотечных кредитов. Президент Шавкат Мирзиёев поручил чиновникам внести соответствующий проект решения.
На очередном совещании
глава государства затронул волнующие население вопросы, связанные с жильем.
Отмечается, что три года назад для обеспечения населения жильем была введена новая ипотечная система, основанная на рыночных принципах.
В результате объем ипотечных кредитов за последние пять месяцев увеличился в 2,5 раза, и более 310 тыс. семей получили личное жилье. Объем жилищного строительства также увеличился в 3 раза. При этом, несмотря на повышение основной ставки в этом году, ресурсные ставки, выделяемые банкам на ипотечные кредиты, остались без изменений.
В итоге за пять месяцев текущего года льготные ипотечные кредиты выдали 30 тыс. граждан, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако у населения возникает много возражений по поводу ограниченного объема ипотечных кредитов и бюрократизма при выделении субсидий.
Поэтому, по указу президента, с 1 сентября чиновники должны будут:
повысить порог освобождения от налогообложения той части доходов населения, которая может быть направлена на кредиты;
внести проект решения о смягчении требований к коммерческим банкам в части доходов населения при выдаче ипотечного кредита.
Чиновникам поручено в двухнедельный срок внести предложения по кардинальному сокращению бюрократии при распределении субсидий, сделать это прозрачным и полностью оцифровать.