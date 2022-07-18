https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistan-lidiruet-sredi-stran-sng-po-chislu-postroennyx-ges-26276244.html

Узбекистан лидирует среди стран СНГ по числу построенных ГЭС

Узбекистан лидирует среди стран СНГ по числу построенных ГЭС

За последние 5 лет в республике построили и ввели в эксплуатацию 11 новых гидроэлектростанций. Еще 9 гидроэлектростанций модернизированы и введены в эксплуатацию с новыми мощностями.

2022-07-18T09:54+0500

2022-07-18T09:54+0500

2022-07-18T09:54+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству запущенных новых гидроэлектростанций за последние 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекгидроэнерго".За последние 5 лет в республике ввели в эксплуатацию 11 новых гидроэлектростанций. Еще 9 гидроэлектростанций модернизировали.В России за этот же срок запустили 6 новых ГЭС, в Азербайджане – 5, в Казахстане – 3, в Беларуси – 2, в Таджикистане – 1. На Украине, в Молдове, Грузии и Кыргызстане за это время не построили ни одной гидроэлектростанции.Узбекистан в последние годы активно развивает свою гидроэнергетику. До 2030 года власти намерены увеличить ее мощности в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС.В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Пресс-служба АО "Узбекгидроэнерго" сообщала, что в 2020-2022 годах "Силовые машины" осуществят строительство и модернизацию шести ГЭС в Узбекистане мощностью 275 МВт и стоимостью 138,4 миллиона евро. В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.В октябре 2021 года "Силовые машины" завершили модернизацию Сырдарьинской теплоэлектростанции, крупнейшей ТЭС в Узбекистане. Проект, который реализовывался с 2019 года, предусматривал модернизацию шести энергоблоков станции с увеличением их общей мощности с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи МВт. Стоимость контракта с российской компанией на условиях "под ключ" составляла 177,1 миллиона долларов.Читайте также: В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару

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