https://uz.sputniknews.ru/20220716/v-minenergo-poprosili-grajdan-maksimalno-ekonomit-elektrichestvo-v-jaru-26250254.html

В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару

В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару

Такое заявление в ведомстве сделали на фоне надвигающейся аномальной жары.

2022-07-16T19:55+0500

2022-07-16T19:55+0500

2022-07-16T19:55+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

электричество

жара

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана обратилось к гражданам страны с просьбой максимально экономить электричество в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что 17-22 июля в отдельных регионах страны ожидают повышение температуры воздуха до 47 градусов из-за увеличения поступления горячего воздуха на территорию республики через Туркменистан из районов Ирана.В ведомстве рассказали, что в результате резкого повышения температуры воздуха сильно возрастает и потребность в электроэнергии. В результате этого может возрасти нагрузка на электрические сети и трансформаторные подстанции и, как следствие, сбои в работе сетей.Также в министерстве подчеркнули, что в случае рационального использования энергоресурсов, выход из строя электрооборудования будет предотвращен, и удастся "способствовать устойчивой доставке энергоресурсов всем потребителям".Читайте также:

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министерство энергетики узбекистана, электричество, жара