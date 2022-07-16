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В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару
В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару
Такое заявление в ведомстве сделали на фоне надвигающейся аномальной жары.
2022-07-16T19:55+0500
2022-07-16T19:55+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
электричество
жара
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана обратилось к гражданам страны с просьбой максимально экономить электричество в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что 17-22 июля в отдельных регионах страны ожидают повышение температуры воздуха до 47 градусов из-за увеличения поступления горячего воздуха на территорию республики через Туркменистан из районов Ирана.В ведомстве рассказали, что в результате резкого повышения температуры воздуха сильно возрастает и потребность в электроэнергии. В результате этого может возрасти нагрузка на электрические сети и трансформаторные подстанции и, как следствие, сбои в работе сетей.Также в министерстве подчеркнули, что в случае рационального использования энергоресурсов, выход из строя электрооборудования будет предотвращен, и удастся "способствовать устойчивой доставке энергоресурсов всем потребителям".Читайте также:
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министерство энергетики узбекистана, электричество, жара

В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару

19:55 16.07.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКомплект распределительных установок на ТЭЦ
Комплект распределительных установок на ТЭЦ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Такое заявление в ведомстве сделали на фоне надвигающейся аномальной жары.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана обратилось к гражданам страны с просьбой максимально экономить электричество в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что 17-22 июля в отдельных регионах страны ожидают повышение температуры воздуха до 47 градусов из-за увеличения поступления горячего воздуха на территорию республики через Туркменистан из районов Ирана.
В ведомстве рассказали, что в результате резкого повышения температуры воздуха сильно возрастает и потребность в электроэнергии. В результате этого может возрасти нагрузка на электрические сети и трансформаторные подстанции и, как следствие, сбои в работе сетей.
"Уважаемые соотечественники! В целях предотвращения неисправностей, которые могут возникнуть из-за перегрузок электроприборов в результате аномального нагрева температуры воздуха, просим экономно расходовать электроэнергию, а также максимально рационально использовать охлаждающие приборы, отключать электрические устройства из сети, когда в этом нет необходимости", - заявили в Минэнерго.
Также в министерстве подчеркнули, что в случае рационального использования энергоресурсов, выход из строя электрооборудования будет предотвращен, и удастся "способствовать устойчивой доставке энергоресурсов всем потребителям".
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