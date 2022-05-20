https://uz.sputniknews.ru/20220520/kak-uzbekistan-naraschivaet-zapasy-urana-24682190.html
Как Узбекистан наращивает запасы урана
Как Узбекистан наращивает запасы урана
Сегодня в республике открыты 27 новых урановых месторождений.
2022-05-20T09:55+0500
2022-05-20T09:55+0500
2022-05-20T09:55+0500
экономика
узбекистан
уран
месторождение
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить запасы урана за счет освоения восьми новых месторождений. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.В ходе презентации новых проектов в данной сфере президент Шавкат Мирзиёев указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке. Он призвал начать переработку ценного сырья и создавать продукцию с добавленной стоимостью.Президент поставил задачу разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы. В документе предусмотрено увеличение запасов урана за счет освоения восьми новых месторождений и 18 перспективных участков, создание цифровой геологической модели.На сегодня сформировано 14 проектов на $182 млн по развитию геологической отрасли, увеличению запасов полезных ископаемых и подземных водных ресурсов.Помимо того, запланированы трансформация ГП "Навоийуран", привлечение иностранных специалистов и модернизация технологических процессов.При Фонде реконструкции и развития страны создается проектный офис "Янги кон" с уставным капиталом $15 млн. Новая структура займется реализацией инвестиционных проектов по добыче лития, алюминия, магния, графита и других редких металлов.С целью обеспечения притока квалифицированных кадров по инициативе главы государства организован Университет геологических наук. Также налажены совместные программы с Санкт-Петербургским горным университетом. Глава государства поставил задачу по расширению геологических направлений в техникумах Зарафшана, Ангрена и Гузара и подготовке квалифицированных работников.Напомним: Россия и Узбекистан активно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Новый этап партнерства между странами начался с подписания в 2017-м соглашения о сотрудничестве, а в 2018 году – соглашения о строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке. Здесь возведут комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Запуск в эксплуатацию планируется к 2030 году.Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.Читайте также:"Росатом" восстановит территории Таджикистана, на которых раньше добывался уран
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, уран, месторождение
Как Узбекистан наращивает запасы урана
Сегодня в республике открыты 27 новых урановых месторождений.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить запасы урана за счет освоения восьми новых месторождений. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
В ходе презентации новых проектов в данной сфере президент Шавкат Мирзиёев указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке. Он призвал начать переработку ценного сырья и создавать продукцию с добавленной стоимостью.
Президент поставил задачу разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы. В документе предусмотрено увеличение запасов урана за счет освоения восьми новых месторождений и 18 перспективных участков, создание цифровой геологической модели.
На сегодня сформировано 14 проектов на $182 млн по развитию геологической отрасли, увеличению запасов полезных ископаемых и подземных водных ресурсов.
Помимо того, запланированы трансформация ГП "Навоийуран", привлечение иностранных специалистов и модернизация технологических процессов.
При Фонде реконструкции и развития страны создается проектный офис "Янги кон" с уставным капиталом $15 млн. Новая структура займется реализацией инвестиционных проектов по добыче лития, алюминия, магния, графита и других редких металлов.
С целью обеспечения притока квалифицированных кадров по инициативе главы государства организован Университет геологических наук.
Также налажены совместные программы с Санкт-Петербургским горным университетом. Глава государства поставил задачу по расширению геологических направлений в техникумах Зарафшана, Ангрена и Гузара и подготовке квалифицированных работников.
Напомним: Россия и Узбекистан активно сотрудничают в сфере атомной энергетики.
Новый этап партнерства между странами начался
с подписания в 2017-м соглашения о сотрудничестве, а в 2018 году – соглашения о строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке. Здесь возведут комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Запуск в эксплуатацию планируется к 2030 году.
Среди перспективных направлений
двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.