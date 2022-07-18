https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-gp-raskryli-skolko-silovikov-postradali-iz-za-besporyadkov-v-karakalpakstane--26301994.html
В ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане
В ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане
Раскрыт размер ущерба, нанесенный имуществу жителей и бизнесменов.
2022-07-18T21:30+0500
2022-07-18T21:30+0500
2022-07-18T21:30+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Более 140 сотрудников правоохранительных органов Узбекистана и 16 граждан признаны потерпевшими в ходе волнений в Каракалпакстане, сообщил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.Он добавил, что размер ущерба, нанесенного имуществу жителей и бизнесменов, а также государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3,147 млрд сумов.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля состоялась незаконная акция протеста из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По информации местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в рамках совещания с участием Мирзиёева отмечалось, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Читайте также:Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось - Генпрокуратура
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узбекистан, генпрокуратура узбекистана, каракалпакстан
В ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане
Хает Шамсуддинов также заявил о размере ущерба, нанесенного имуществу жителей и бизнесменов, а также государственным и социальным инфраструктурным объектам.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Более 140 сотрудников правоохранительных органов Узбекистана и 16 граждан признаны потерпевшими в ходе волнений в Каракалпакстане, сообщил в понедельник пресс-секретарь
Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.
"Принимаются меры по выявлению пострадавших от массовых беспорядков, 141 сотрудник правоохранительных органов и 16 граждан, имуществу которых нанесен ущерб, признаны потерпевшими", - заявил Шамсуддинов.
Он добавил, что размер ущерба, нанесенного имуществу жителей и бизнесменов, а также государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3,147 млрд сумов.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля состоялась незаконная акция протеста из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По информации местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.
Позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в рамках совещания с участием Мирзиёева отмечалось, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.