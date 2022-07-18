https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-gp-raskryli-skolko-silovikov-postradali-iz-za-besporyadkov-v-karakalpakstane--26301994.html

В ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане

В ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане

Раскрыт размер ущерба, нанесенный имуществу жителей и бизнесменов.

2022-07-18T21:30+0500

2022-07-18T21:30+0500

2022-07-18T21:30+0500

общество

узбекистан

генпрокуратура узбекистана

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18828292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92546bc10e3817487d7bdc73a73ecec0.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Более 140 сотрудников правоохранительных органов Узбекистана и 16 граждан признаны потерпевшими в ходе волнений в Каракалпакстане, сообщил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.Он добавил, что размер ущерба, нанесенного имуществу жителей и бизнесменов, а также государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3,147 млрд сумов.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля состоялась незаконная акция протеста из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По информации местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в рамках совещания с участием Мирзиёева отмечалось, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Читайте также:Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось - Генпрокуратура

узбекистан

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, генпрокуратура узбекистана, каракалпакстан