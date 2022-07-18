Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-namanganskoy-oblasti-otkrylas-fabrika-po-poshivu-djinsov---foto-26274946.html
В Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов - фото
В Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов - фото
Новое текстильное предприятие создано при финансовой поддержке АГМК
2022-07-18T09:33+0500
2022-07-18T09:33+0500
общество
наманганская область
текстильная фабрика
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/11/26274479_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6a664fbfa02669e9e030bded6f57f385.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Новое текстильное предприятие открылось в Папском районе Наманганской области, сообщает агентство УзА.На новой швейной фабрике, специализирующейся на выпуске джинсовой и другой одежды, будут трудиться 250 женщин.Предприятие, созданное ООО "Эквоториал Чодак", работает под эгидой Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Комбинат вложил в текстильную фабрику $468,9 тыс.Швейная фабрика планирует экспортировать свою продукцию в Россию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.Напомним, на данный момент текстильную продукцию в Узбекистане производят 5 343 предприятия, основная часть которых находится в Ташкенте, а также Ферганской и Андижанской областях (на данные регионы суммарно приходятся 2 223 компании).Основными импортерами узбекистанского текстиля являются страны ближнего зарубежья. По данным Госкомстата, по состоянию на начало 2022 года, первое место среди импортеров текстиля занимала Россия ($39,4 млн).Читайте также: Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/11/26274479_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_e8b39f739a6b4f04d88dc3ecf676fe89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наманганская область, текстильная фабрика, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

В Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов - фото

09:33 18.07.2022
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов
В Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
© Национальное информационное агентство Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Новое текстильное предприятие создано при финансовой поддержке АГМК
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Новое текстильное предприятие открылось в Папском районе Наманганской области, сообщает агентство УзА.
На новой швейной фабрике, специализирующейся на выпуске джинсовой и другой одежды, будут трудиться 250 женщин.
Предприятие, созданное ООО "Эквоториал Чодак", работает под эгидой Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Комбинат вложил в текстильную фабрику $468,9 тыс.
Швейная фабрика планирует экспортировать свою продукцию в Россию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.
Напомним, на данный момент текстильную продукцию в Узбекистане производят 5 343 предприятия, основная часть которых находится в Ташкенте, а также Ферганской и Андижанской областях (на данные регионы суммарно приходятся 2 223 компании).
Основными импортерами узбекистанского текстиля являются страны ближнего зарубежья. По данным Госкомстата, по состоянию на начало 2022 года, первое место среди импортеров текстиля занимала Россия ($39,4 млн).
Читайте также: Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0