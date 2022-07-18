https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-namanganskoy-oblasti-otkrylas-fabrika-po-poshivu-djinsov---foto-26274946.html

В Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов - фото

В Наманганской области открылась фабрика по пошиву джинсов - фото

Новое текстильное предприятие создано при финансовой поддержке АГМК

2022-07-18T09:33+0500

2022-07-18T09:33+0500

2022-07-18T09:33+0500

общество

наманганская область

текстильная фабрика

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Новое текстильное предприятие открылось в Папском районе Наманганской области, сообщает агентство УзА.На новой швейной фабрике, специализирующейся на выпуске джинсовой и другой одежды, будут трудиться 250 женщин.Предприятие, созданное ООО "Эквоториал Чодак", работает под эгидой Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Комбинат вложил в текстильную фабрику $468,9 тыс.Швейная фабрика планирует экспортировать свою продукцию в Россию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.Напомним, на данный момент текстильную продукцию в Узбекистане производят 5 343 предприятия, основная часть которых находится в Ташкенте, а также Ферганской и Андижанской областях (на данные регионы суммарно приходятся 2 223 компании).Основными импортерами узбекистанского текстиля являются страны ближнего зарубежья. По данным Госкомстата, по состоянию на начало 2022 года, первое место среди импортеров текстиля занимала Россия ($39,4 млн).Читайте также: Водители Узбекистана смогут регистрироваться как самозанятые

наманганская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманганская область, текстильная фабрика, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"