https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-ssha-stolknulis-dva-samoleta-est-pogibshie-26284020.html
В США столкнулись два самолета, есть погибшие
В США столкнулись два самолета, есть погибшие
Одномоторный самолет Piper PA-46 столкнулся с Cessna 172 – подробности.
2022-07-18T13:04+0500
2022-07-18T13:04+0500
2022-07-18T13:04+0500
происшествия
сша
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города.Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.Накануне стало известно о гибели экс-биатлониста сборной России Игоря Малиновского.Малиновский и еще два пассажира вылетели на вертолете Robinson, пилотом которого был спортсмен, в долину гейзеров-кальдера вулкана Узон.Однако с субботы они перестали выходить на связь. В воскресенье пропавшее воздушное судно нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.Читайте также: В торговом центре США произошла стрельба, есть погибшие
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, самолет, столкновение, погибшие, трагедия
В США столкнулись два самолета, есть погибшие
Одномоторный самолет Piper PA-46 столкнулся с Cessna 172 – подробности.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Норт-Лас-Вегас (штат Невада), сообщает РИА Новости
со ссылкой на пожарную службу города.
Ранее о происшествии сообщил телеканал Fox3 Now. По его данным, в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.
"На данный момент сообщается о четверых погибших", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
По предварительным данным, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.
Накануне стало известно о гибели экс-биатлониста сборной России Игоря Малиновского.
Малиновский и еще два пассажира вылетели на вертолете Robinson, пилотом которого был спортсмен, в долину гейзеров-кальдера вулкана Узон.
Однако с субботы они перестали выходить на связь. В воскресенье пропавшее воздушное судно нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.