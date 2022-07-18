https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-torgovom-tsentre-ssha-proizoshla-strelba-est-pogibshie-26277625.html

В торговом центре США произошла стрельба, есть погибшие

В торговом центре США произошла стрельба, есть погибшие

Трагедия случилась в торговом центре штата Индиана – подробности.

2022-07-18T08:51+0500

2022-07-18T08:51+0500

2022-07-18T08:57+0500

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огнестрельное ранение

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ТАШКЕНТ, 18 июл– Sputnik. Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шефа местной полиции Джеймса Исона.Стрельба произошла в фуд-корте молла в городе Гринвуд.Убийцу, по данным полиции, обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие.Это не первый случай массового расстрела людей в общественных местах Америки.Так, во время празднований Дня независимости США выстрелы потрясли пригород Чикаго и Филадельфию. Тогда погибли шесть человек и 28 получили ранения, включая двоих полицейских.Читайте также: Байден-младший топит Байдена-старшегоСаудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

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сша, трагедия, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение