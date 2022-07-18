https://uz.sputniknews.ru/20220718/vladeltsy-domov-bez-kadastra-ne-budut-platit-troynoy-nalog-26304115.html

Владельцы домов без кадастра не будут платить тройной налог

Владельцы домов без кадастра не будут платить тройной налог

Сформируют электронный список домов, не имеющих кадастровых документов.

2022-07-18T20:47+0500

2022-07-18T20:47+0500

2022-07-18T20:51+0500

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кадастр

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В связи с отсутствием кадастра исчисление земельного налога в 3-кратном размере приостановлено.Об этом на совещании заявил президент Шавкат Мирзиёев. По его словам, сейчас около 2,6 млн домохозяйств не имеют кадастровых документов. "Поступают обращения в народные приемные по поводу того, что эти жильцы не могут воспользоваться кредитами, субсидиями и ипотечными кредитами на расширение жилья", - сообщил Мирзиёев.Он отметил, что земельный налог сейчас начисляется три раза из-за отсутствия кадастра. Глава республики поручил Министерству юстиции, Налоговому комитету, Агентству кадастра сформировать рабочие группы и приступить к работе в течение недели.Рабочие группы должны будут: До принятия нового закона принято решение приостановить применение тройного налога к владельцам домов без кадастра.Читайте также:Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране

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