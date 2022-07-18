https://uz.sputniknews.ru/20220718/yarovaya-biolaboratorii-ssha-spetsialno-ne-byli-zaschischeny--video-26295424.html
Яровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео
Яровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео
Она не исключила, что именно этим объясняется рост эпидемий на Украине.
2022-07-18T18:22+0500
2022-07-18T18:22+0500
2022-07-18T18:22+0500
в мире
биолаборатории
сша
ирина яровая
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В биолабораториях, курируемых Пентагоном на территории Украины, были утечки, заявила зампред Госдумы Ирина Яровая, передает Sputnik Ближнее зарубежье.Она не исключила, что именно этим объясняется рост эпидемий на Украине."Но скорее всего, те, кто создавали эти лаборатории, были заинтересованы в том, чтобы эти лаборатории не были защищены в должной степени, не только коррупционно, но и для того, чтобы осуществлять таким образом живой эксперимент — отслеживать, какая будет реакция со стороны населения, какая будет смертность, какие будут последствия", — сообщила Яровая.Госдума и Совфед в марте приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Как ранее отмечала Яровая, итогом работы комиссии должно стать досье, которое будет направлено в адрес президента РФ, правительства и в международные организации. По ее словам, в досье будут представлены необходимые доказательства, "выстроены все причинно-следственные связи, обозначены все угрозы и вызовы, а также все причастные организации, субъекты международного права, должностные лица".Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.Читайте также:Антонов сообщил, что вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США
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биолаборатории, сша, ирина яровая
Яровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео
Она не исключила, что именно этим объясняется рост эпидемий на Украине.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
В биолабораториях, курируемых Пентагоном на территории Украины, были утечки, заявила зампред Госдумы Ирина Яровая, передает Sputnik Ближнее зарубежье
.
Она не исключила, что именно этим объясняется рост эпидемий на Украине.
"Но скорее всего, те, кто создавали эти лаборатории, были заинтересованы в том, чтобы эти лаборатории не были защищены в должной степени, не только коррупционно, но и для того, чтобы осуществлять таким образом живой эксперимент — отслеживать, какая будет реакция со стороны населения, какая будет смертность, какие будут последствия", — сообщила Яровая.
Госдума и Совфед в марте приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Как ранее отмечала Яровая, итогом работы комиссии должно стать досье, которое будет направлено в адрес президента РФ, правительства и в международные организации. По ее словам, в досье будут представлены необходимые доказательства, "выстроены все причинно-следственные связи, обозначены все угрозы и вызовы, а также все причастные организации, субъекты международного права, должностные лица".
Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.