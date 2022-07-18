https://uz.sputniknews.ru/20220718/zamglavy-ses-ne-isklyuchil-proniknoveniya-v-uzbekistan-podvida-covid-19-kentavr-26284175.html
Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"
Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"
По словам Нурмата Атабекова, существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавирусной инфекции.
2022-07-18T12:01+0500
2022-07-18T12:01+0500
2022-07-18T12:01+0500
общество
штамм-омикрон
коронавирус covid-19
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Подвид "кентавр" омикрон-штамма коронавируса мог проникнуть в Узбекистан. Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков.По словам Атабекова, новый подвид по симптомам не отличается от ранее существовавших мутаций вируса.При этом, как отметил Атабеков, нет необходимости разрабатывать отдельную вакцину от "кентавра", существующие препараты достаточно эффективны.Новый подвид омикрон-штамма BA.2.75 "кентавр" на данный момент обнаружен как минимум в десяти странах в Европе и Азии. Специалисты считают его более заразным, чем другие мутации вируса, но не более вирулентным, то есть не способным вызывать более серьезные симптомы.Читайте также: COVID-19: число инфицированных за сутки пошло на спад
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
штамм-омикрон, коронавирус covid-19, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"
По словам Нурмата Атабекова, существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Подвид "кентавр" омикрон-штамма коронавируса мог проникнуть в Узбекистан. Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков.
"Граждане Узбекистана могут посещать любую точку мира, поэтому вирус может проникнуть на территорию страны во время скрытого периода заболевания", - сказал он в интервью программе Zamon.
По словам Атабекова, новый подвид по симптомам не отличается от ранее существовавших мутаций вируса.
"Вирус может каждый месяц приобретать новую форму, новый вид… Если говорить о том, как протекает заболевание, то независимо от того, каким подвидом „омикрона“ оно вызвано — BA.1, BA.2 или „кентавром“ — оно почти у всех одинаковое. Если приводить цифры, то в 98% случаев заболевание протекает легко"", — подчеркнул он.
При этом, как отметил Атабеков, нет необходимости разрабатывать отдельную вакцину от "кентавра", существующие препараты достаточно эффективны.
"Нет необходимости разрабатывать вакцину против каждого варианта. Вакцина, применяемая против самого коронавируса, защищает от [всех видов] этого заболевания. С этой точки зрения нет никакой нужды разрабатывать дополнительную вакцину. Достаточно вакцинироваться существующими вакцинами и получить бустерную дозу", — подчеркнул он.
Новый подвид омикрон-штамма BA.2.75 "кентавр" на данный момент обнаружен как минимум в десяти странах в Европе и Азии. Специалисты считают его более заразным, чем другие мутации вируса, но не более вирулентным, то есть не способным вызывать более серьезные симптомы.