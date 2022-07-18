https://uz.sputniknews.ru/20220718/zamglavy-ses-ne-isklyuchil-proniknoveniya-v-uzbekistan-podvida-covid-19-kentavr-26284175.html

Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"

Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"

По словам Нурмата Атабекова, существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавирусной инфекции.

2022-07-18T12:01+0500

2022-07-18T12:01+0500

2022-07-18T12:01+0500

общество

штамм-омикрон

коронавирус covid-19

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22157854_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d96b0022f2efc58142e005f42da39f3.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Подвид "кентавр" омикрон-штамма коронавируса мог проникнуть в Узбекистан. Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков.По словам Атабекова, новый подвид по симптомам не отличается от ранее существовавших мутаций вируса.При этом, как отметил Атабеков, нет необходимости разрабатывать отдельную вакцину от "кентавра", существующие препараты достаточно эффективны.Новый подвид омикрон-штамма BA.2.75 "кентавр" на данный момент обнаружен как минимум в десяти странах в Европе и Азии. Специалисты считают его более заразным, чем другие мутации вируса, но не более вирулентным, то есть не способным вызывать более серьезные симптомы.Читайте также: COVID-19: число инфицированных за сутки пошло на спад

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

штамм-омикрон, коронавирус covid-19, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья