Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220718/zamglavy-ses-ne-isklyuchil-proniknoveniya-v-uzbekistan-podvida-covid-19-kentavr-26284175.html
Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"
Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"
По словам Нурмата Атабекова, существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавирусной инфекции.
2022-07-18T12:01+0500
2022-07-18T12:01+0500
общество
штамм-омикрон
коронавирус covid-19
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22157854_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d96b0022f2efc58142e005f42da39f3.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Подвид "кентавр" омикрон-штамма коронавируса мог проникнуть в Узбекистан. Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков.По словам Атабекова, новый подвид по симптомам не отличается от ранее существовавших мутаций вируса.При этом, как отметил Атабеков, нет необходимости разрабатывать отдельную вакцину от "кентавра", существующие препараты достаточно эффективны.Новый подвид омикрон-штамма BA.2.75 "кентавр" на данный момент обнаружен как минимум в десяти странах в Европе и Азии. Специалисты считают его более заразным, чем другие мутации вируса, но не более вирулентным, то есть не способным вызывать более серьезные симптомы.Читайте также: COVID-19: число инфицированных за сутки пошло на спад
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22157854_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_811ee59dacd4f953232b3c801573f4fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
штамм-омикрон, коронавирус covid-19, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"

12:01 18.07.2022
© AFP 2022
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По словам Нурмата Атабекова, существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Подвид "кентавр" омикрон-штамма коронавируса мог проникнуть в Узбекистан. Об этом заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков.
"Граждане Узбекистана могут посещать любую точку мира, поэтому вирус может проникнуть на территорию страны во время скрытого периода заболевания", - сказал он в интервью программе Zamon.
По словам Атабекова, новый подвид по симптомам не отличается от ранее существовавших мутаций вируса.
"Вирус может каждый месяц приобретать новую форму, новый вид… Если говорить о том, как протекает заболевание, то независимо от того, каким подвидом „омикрона“ оно вызвано — BA.1, BA.2 или „кентавром“ — оно почти у всех одинаковое. Если приводить цифры, то в 98% случаев заболевание протекает легко"", — подчеркнул он.
При этом, как отметил Атабеков, нет необходимости разрабатывать отдельную вакцину от "кентавра", существующие препараты достаточно эффективны.
"Нет необходимости разрабатывать вакцину против каждого варианта. Вакцина, применяемая против самого коронавируса, защищает от [всех видов] этого заболевания. С этой точки зрения нет никакой нужды разрабатывать дополнительную вакцину. Достаточно вакцинироваться существующими вакцинами и получить бустерную дозу", — подчеркнул он.
Новый подвид омикрон-штамма BA.2.75 "кентавр" на данный момент обнаружен как минимум в десяти странах в Европе и Азии. Специалисты считают его более заразным, чем другие мутации вируса, но не более вирулентным, то есть не способным вызывать более серьезные симптомы.
Читайте также: COVID-19: число инфицированных за сутки пошло на спад
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0