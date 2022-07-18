https://uz.sputniknews.ru/20220718/zriteli-fox-sravnili-baydena-s-klounom-posle-ego-vizita-v-saudovskuyu-araviyu-26282310.html

Зрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию

Зрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию

Сюжет Fox News о визите американского президента в Саудовскую Аравию нашел активный отклик у пользователей соцсетей.

2022-07-18T10:59+0500

2022-07-18T10:59+0500

2022-07-18T10:59+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Зрители телеканала Fox News скептически отнеслись к результам визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА Новости.В сюжете телеканала рассказывается, как глава Соединенных Штатов, посетив королевство, которое он называл "страной-изгоем", встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого ранее он называл "убийцей" саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом, Байден подствердил, что просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.Сюжет телеканала спровоцировал активную реакцию у читателей в комментариях.Цена на топливо в США достигла рекордных показателей в марте, обновив в мае исторический максимум. В июне цена галлона бензина превысила пять долларов. При этом, в январе прошлого года, когда Джо Байден только заступил на пост президента страны, данный показатель составлял $2,38 за галлон.По заявлению Байдена, цены на бензин в США уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше поспособстует этому. Однако на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня американский лидер предупредил сограждан, что им придется переплачивать за топливо столько, "сколько потребуется".Читайте также:

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джо байден, клоун, визит, саудовская аравия, президент, пользователь, соцсети