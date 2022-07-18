https://uz.sputniknews.ru/20220718/zriteli-fox-sravnili-baydena-s-klounom-posle-ego-vizita-v-saudovskuyu-araviyu-26282310.html
Зрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Зрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Сюжет Fox News о визите американского президента в Саудовскую Аравию нашел активный отклик у пользователей соцсетей.
2022-07-18T10:59+0500
2022-07-18T10:59+0500
2022-07-18T10:59+0500
в мире
джо байден
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Зрители телеканала Fox News скептически отнеслись к результам визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА Новости.В сюжете телеканала рассказывается, как глава Соединенных Штатов, посетив королевство, которое он называл "страной-изгоем", встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого ранее он называл "убийцей" саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом, Байден подствердил, что просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.Сюжет телеканала спровоцировал активную реакцию у читателей в комментариях.Цена на топливо в США достигла рекордных показателей в марте, обновив в мае исторический максимум. В июне цена галлона бензина превысила пять долларов. При этом, в январе прошлого года, когда Джо Байден только заступил на пост президента страны, данный показатель составлял $2,38 за галлон.По заявлению Байдена, цены на бензин в США уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше поспособстует этому. Однако на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня американский лидер предупредил сограждан, что им придется переплачивать за топливо столько, "сколько потребуется".Читайте также:
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джо байден, клоун, визит, саудовская аравия, президент, пользователь, соцсети
Зрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Сюжет Fox News о визите американского президента в Саудовскую Аравию нашел активный отклик у пользователей соцсетей.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Зрители телеканала Fox News скептически отнеслись к результам визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА Новости
.
В сюжете телеканала рассказывается, как глава Соединенных Штатов, посетив королевство, которое он называл "страной-изгоем", встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого ранее он называл "убийцей" саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом, Байден подствердил, что просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.
"Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными", – отметил ведущий телеканала Шон Хэннити.
Сюжет телеканала спровоцировал активную реакцию у читателей в комментариях.
"Саудовцы смеются над Брэндоном (прозвище Байдена – Sputnik) и над тем, какой он беспомощный", – заявил пользователь Mic Ken.
"Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США), отправляясь туда выпрашивать нефть… Жалкий!" – написал Shawn O.
"Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны", – потребовал Time's up.
"Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки (нефти) для Соединенных Штатов Америки". Действительно? Она прямо у нас под ногами", – указал DrHarryT.
"Тратить собственные деньги на то, что у США уже есть... Блестяще", – сыронизировал Vicki Mcintyre.
"Это абсолютный позор", – заключил Jay Miner.
Цена на топливо в США достигла рекордных показателей в марте, обновив в мае исторический максимум. В июне цена галлона бензина превысила пять долларов. При этом, в январе прошлого года, когда Джо Байден только заступил на пост президента страны, данный показатель составлял $2,38 за галлон.
По заявлению Байдена, цены на бензин в США уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше поспособстует этому. Однако на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня американский лидер предупредил сограждан, что им придется переплачивать за топливо столько, "сколько потребуется".