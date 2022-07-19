https://uz.sputniknews.ru/20220719/ad-v-podnebese-evropeyskaya-grajdanskaya-aviatsiya-agoniziruet-26325075.html

Ад в поднебесье: европейская гражданская авиация агонизирует

Ад в поднебесье: европейская гражданская авиация агонизирует

Ситуация в аэропортах ЕС и Британии перевалила за отметку, которую можно назвать критической.

2022-07-19T16:17+0500

2022-07-19T16:17+0500

2022-07-19T16:17+0500

колумнисты

гражданская авиация

авиация

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великобритания

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Сегодня, если бы на континенте еще оставались остатки здравого смысла и элементарной честности, ее уже назвали бы катастрофической. Но здравый смысл — точно не про сегодняшнюю Европу, пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.А происходит вот что: сотни тысяч предметов зарегистрированного пассажирского багажа либо потеряны, либо, как принято выражаться на местном новоязе, "не могут быть локализованы", либо летают отдельно от своих владельцев с континента на континент. К этому стоит добавить, что авиакомпании, и не какие-то там бюджетные, с уровнем комфорта тем же, что в плацкартном вагоне поезда 60-х годов, следовавшем по маршруту Москва — Евпатория, а самые настоящие национальные авиаперевозчики вроде чопорных "Британских авиалиний" или спесивой "Эйр Франс", отменяют десятки рейсов. Причем на самые популярные в летний период отпусков направления и маршруты. Билеты зачастую были раскуплены примерно за пару месяцев до даты отлета.Пассажиры о таких кунштюках нередко узнают, лишь прибыв в воздушную гавань. Иногда — транзитом.Но и это еще не все. Сами аэропорты требуют от вот этих самых компаний по максимуму ограничивать число ежедневных рейсов и просят предупреждать пассажиров, что в связи с невозможностью обработать багаж и провести все необходимые проверки на безопасность лучше ограничиться в поездке лишь ручной кладью, а лучше вовсе без этой вашей клади. Налегке. По-европейски.Взяли в руки барсетку или что там у мужчин, прихватили дамскую сумочку — и счастливого вам пути!Чтобы попасть на заветный рейс, теперь в аэропорты европейские требуется приезжать минимум за пять часов, запасаясь изрядным терпением, чтобы выдержать очередь на досмотр, а еще — потратить кучу денег на то, чтобы утолить жажду и скромно перекусить. Европа, как нам твердят, это не Россия, в том числе в смысле цен на питание в воздушных гаванях, и холодная овсянка в забегаловке Женевского аэропорта стоит практически столько же, сколько закусочный сет из трех видов красной икры в роскошном баре терминала С в Шереметьево.Так почему столь долго и упорно продвигаемый миф о легкости и доступности воздушного путешествия рассыпался, как дурилка картонная, на глазах все тех же европейцев?Объяснение не простое, а очень простое.В период пандемии, когда воздушный гражданский флот оказался не у дел и это коснулось не только персонала самих авиакомпаний, но и наземных служб аэропортов, топ-менеджмент и директорат этих самых национальных перевозчиков, хоть, разумеется, и получал госсубвенции, чтобы сохранить равновесие в бухгалтерских книгах, принял решение, что самым эффективным решением проблемы поддержания сравнительной рентабельности будет сокращение персонала.Что и было сделано абсолютно бестрепетно.Только в "Британских авиалиниях" на улицу выбросили свыше десяти тысяч сотрудников. Из них почти половина — это летный персонал. КВС, пилоты и штурманы. То есть самые квалифицированные кадры. Не считая бортпроводников и бортпроводниц.Та же или примерно та же схема использовалась и в других авиакомпаниях.Точно таким же образом решило проблему и руководство крупнейших европейских аэропортов. Всех этих, как они именуются, "хабов", а если по-русски — главных пересадочных узлов. Не только Европы, но и мира.Речь идет о Хитроу, воздушной гавани во Франкфурте-на-Майне и парижском Шарль-де-Голле.Любой разумный человек, понимающий, что пандемия конечна и связанные с ней ограничения конечны тоже, не может не задаться вопросом: как можно было быть такими близорукими и зачем было рубить сук, на котором сидишь, и сидишь довольно удобно?Это если быть разумным и предусмотрительным.А вот если быть алчным и жадным, если думать исключительно об интересах акционеров и о том, чтобы выплачивать им дивиденды, ковид не ковид — ведь только от удовлетворенности акционеров зависит, останется ли топ-менеджмент при своих доходах и бонусах, — то сокращение персонала как раз абсолютно логично.Поскольку именно так быстрее всего можно уменьшить издержки, увеличив тем самым эффективность, а значит, и рост стоимости акций.Разумеется, никто не думал про сотни тысяч единиц багажа, которые, конечно же, никто и никогда не вернет владельцам.Разумеется, никто не давал себе за труд вспомнить о пассажирах, специально спланировавших отъезд и взявших отпуск на летние месяцы, поскольку в Европе пока еще принято проводить время в семье и с детьми, особенно когда у тех каникулы.Разумеется, никому из принимавших решения в голову не могло прийти, что сотни и тысячи долларов, фунтов стерлингов, евро, швейцарских франков экономились этими самыми пассажирами и пассажирками, чтобы впервые за два года позволить себе небольшое путешествие.Топ-менеджмент мыслит миллиардами, перемещается частными джетами и не в курсе, что в Европе деньги считают.На протяжении последней четверти века из всех европейских утюгов неслась песнь о "счастливом глобализме". Пропагандируемое счастье — быстрая еда на каждом углу, маленькое съемное жилье, поскольку время проводится в кафе-коворкинге или в сетевом чате в крошечной "однушке", когда покупка очередных тренировочных штанов, названных модным словом "джоггинг", производится в три клика не выходя из дома, а в качестве досуга безальтернативно внушались прелести путешествий.Выходные там, неделька — сям, билеты стоили не дороже ужина на двоих в не самом пафосом заведении.Такой стиль жизни касался практически всех возрастных групп с доходами едва выше средних. Именно им последовательно объясняли, что быть собственником чего бы то ни было — старомодно и что жить следует легко, перелетая из страны в страну.В момент пандемии выяснилось, что легковерная общественность оказалась запертой (и эта картина — общая для всего ЕС) в четырех стенах общей площадью чуть больше железнодорожного купе, что ее лишили возможности свободно передвигаться и даже с заказом еды домой возникли проблемы.Зато те, кто мантры о "легкости жизни" втюхал, провели эти два года в загородных поместьях или даже на собственных островах, в окружении прислуги, да и к своему состоянию прибавили несколько миллиардов.Те же, кого они облапошили, ободрав как липку, остались в буквальном смысле без штанов (этот предмет гардероба болтается где-то в бесконечных авиаангарах), лишились возможности провести отпуск так, как хотели, и сейчас в качестве досуга обзванивают авиакомпании уже несколько недель подряд в надежде вернуть себе потерянные брюки и юбки.Сами авиакомпании и аэропорты, эти моднейшие (когда-то) пересадочные узлы, напичканные по самый потолок фешенебельными бутиками (в которых никто ничего сегодня уже не может позволить себе купить), сообщают доверчивым европейцам, что когда-то те, несомненно, получат свою компенсацию. После того как соберут все требуемые документы и справки.Что касается возвращения к более или менее нормальному функционированию и уровню сервиса как авиакомпаний, так и аэропортов, то это, по самым оптимистичным прогнозам, произойдет не ранее октября.Ровно как в том старом анекдоте: "Вы любите теплую водку и потных женщин? Нет? Тогда планируйте отпуск на середину осени".

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2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

гражданская авиация, авиация, европа, ес, великобритания