https://uz.sputniknews.ru/20220718/vashington-menyaet-na-pereprave-svoix-stavlennikov-26293956.html

Вашингтон меняет на переправе своих ставленников

Вашингтон меняет на переправе своих ставленников

У любого человека невольно возникает сегодня вопрос — что за коллективное помешательство нашло на ведущих политиков мира?

2022-07-18T17:40+0500

2022-07-18T17:40+0500

2022-07-18T17:40+0500

колумнисты

вашингтон

политик

мир

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Ведь, подписываясь на антироссийские санкции, они не просто рушат в хлам свои страны. У них не срабатывает даже основной политический инстинкт — удержать свое место. Кто-то уже подал в отставку, кто-то балансирует на грани, но это почему-то ничего не меняет. Веселой толпой под улюлюканье ширнармасс президенты и премьер-министры наперегонки бегут к обрыву своей политической карьеры, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Да, популярная версия происходящего гласит, что правительственные кризисы по всему миру обеспечивает лично В.В. Путин, вероятно, в перерыве между повышением цен на еду и переписыванием платежек за коммуналку. Но чтобы разгадать эту загадку по-настоящему, стоит попытаться понять, что объединяет такие разные события, как кризис в Шри-Ланке, Убергейт Макрона и заявление об отставке Марио Драги.По мировым СМИ гуляет идея о том, что власти Шри-Ланки заигрались в зеленую энергетику. Возник энергокризис, потянул за собой кризис долговой — и вуаля. Но это какая-то странная, сентиментальная история. Борьба за экологию совершенно не вяжется с жестким стилем руководства ведущего семейного клана острова, к которому принадлежал только что убежавший из страны президент Готабая Раджапакса.Авторитетным политиком был уже его отец. В последние годы Готабая делил верховную власть в стране со своим братом Махиндой Раджапаксой. Вместе они вполне успешно задавили "Тигров освобождения Тамил-Илама", жутковатую повстанческую группировку тамильских радикалов, известную своими кровавыми терактами.Интересно, что в 90-е годы разветвленный клан Раджапаксов чуть не в полном составе переехал в США. Люди не бедные, они получили там американское гражданство, а руководить Шри-Ланкой приехали только в начале 2000-х. В 2020 году американский миллиардер Уэс Эденс обратился к ним с предложением купить 40 процентов акций столичного энергопроизводящего предприятия и построить терминал по приему сжиженного газа. Это подавалось как пресловутый энергетический переход.Уэс Эденс очень непростой олигарх. Он начал карьеру в банке Lehman Brothers, а продолжил ее в крупнейшем американском инвестфонде Blackrock, контролирующем активы на триллионы долларов по всему миру. Сегодня Эденс строит терминалы по приему сжиженного газа по всему миру. Сейчас его особо интересует в этом плане Европа. Натурально, эта чисто коммерческая американская экспансия идет под соусом зеленой повестки, куда ж без нее?В общем, это было типичное предложение, от которого невозможно отказаться. Руководство Шри-Ланки одобрило сделку с Эденсом осенью 2021 года. Общественность страны вознегодовала. Свой протест против продажи акций флагманского энергопредприятия высказали лидеры местных религиозных общин и политических партий, экологи и журналисты."Иностранная частная компания получает монополию на половину всего электричества, производимого в стране. <…> Наша энергобезопасность пострадает оттого, что иностранная компания сможет сократить подачу сжиженного газа и прервать производство энергии в нашей стране", — возмущался лидер оппозиции Саджит Премадаса.Что ж, он прямо как воду смотрел. Не прошло и полугода, как временные отключения электричества переросли в полномасштабные блэкауты. Встали предприятия, опустела казна, уехали еще остававшиеся туристы — а ведь как хорошо было работать в Шри-Ланке на удаленке.Нетрудно видеть, как американский олигарх захватил контроль над энергосектором Шри-Ланки. Другой вопрос — зачем было сносить президента Раджапаксу, который так хорошо поработал на американских партнеров?Однако за время пребывания братьев у власти у американцев накопилось к ним много претензий. Они не отдали Шри-Ланку целиком на откуп корпорациям США. В остров обильно вкладывались и Индия, и Китай. Пора было с этим заканчивать. Энергодефицит, долговой кризис — ах, как удобно получилось, чтобы свалить правящее семейство и поставить руководителя, который с новой силой начнет работать на американские бизнес-интересы.Можно сказать, это Шри-Ланка. При всем уважении — страна третьего мира. Но разве не так же выглядел скандал с Эммануэлем Макроном? В бытность свою министром финансов Франции он через колено ломал трудовое законодательство страны, лишь бы на богатый местный рынок смогла зайти американская корпорация Uber. Сейчас, как видно, американские хозяева не слишком им довольны и предали эту историю огласке.Несамостоятельность многих мировых политиков выводят то из плохого образования, то из какой-то особой психологии. Но если б они умели брать интеграл, цитировали Гомера в подлиннике и каждый день ходили бы к психоаналитику, ничего не изменилось бы. Большинство из них просто не политики по сути своей. Они наемные менеджеры. Белые воротнички на хорошем окладе, больше ничего.Как-то незаметно за последние двадцать лет практически обязательным пунктом в биографии крупного политика стало сотрудничество с крупнейшими транснациональными банками и корпорациями. Возьмите хоть того же Марио Драги, одного из лидеров Италии. Прежде чем возглавить Банк Италии, а потом и ЕЦБ, он трудился на американский Goldman Sachs. Его коллега Романо Проди долгое время получал "плату за услуги" от того же банка.Канцлер Германии Олаф Шольц находится в непростых и долгоиграющих отношениях с легендарной семьей банкиров Варбургов. Госсекретарь США Энтони Блинкен — сын человека, создавшего вместе с Варбургами инвестфонд в США.Эммануэля Макрона в самом начале его политической карьеры прозвали на родине "кандидатом от Ротшильдов" — он служил в банке французской ветви семейства. Супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, влиятельнейшая дама в английском политикуме, связана с американским миллиардером Майклом Блумбергом. Главный претендент на этот пост после отставки Джонсона, канцлер казначейства Риши Сунак — бывший партнер опять-таки Goldman Sachs. И так у них везде.В этом году исполняется 25 лет со дня выхода в свет примечательной книжки "Суверенный индивид". Ее написали английский аристократ Уильям Рис-Могг, директор компании "Ротшильд Инвестментс", и американский инвестор и писатель Джеймс Дэйл Дэвидсон. Сегодня она выглядит как бизнес-план финансовых элит на несколько десятилетий вперед.Не все реализовалось, конечно, но авторы успешно предсказали и появление криптовалют, и массовый уход богатых людей в офшоры, и анархию на улицах западных городов, и развал социалки и здравоохранения. Но самое главное — они сформулировали идею государства как предприятия по поставке услуг, а правительства как наемного менеджера.Какое-то время эта идея была популярна и у нас, только в России ее поняли по-своему. По умолчанию предполагалось, что "нанимать" чиновников будет народ. А те должны предоставлять свои услуги населению — быстро, качественно, без очередей и взяток. Что ж, эксперимент удался. На портале госуслуг сегодня действительно легко записаться к врачу и оплатить коммуналку.Однако авторы "Суверенного индивида" имели в виду совсем другое. Они прямым текстом писали о том, что национальные правительства должны стать наемными работниками у олигархического капитала. Банки и ТНК будут покупать услуги всяких-разных президентов и премьер-министров, а по истечении срока годности отправлять их на пенсию. Как видим, где-то это сработало.Для многих руководителей государств их политическая карьера — лишь строчка в резюме, эпизод в карьере. Уйдя из политики, они продолжат работать с большим бизнесом. Поэтому все, что случается в стране, — это вторично, главное — чтобы были довольны хозяева-олигархи.Подневольный характер многих современных лидеров хорошо показывает полная прозрачность их жизни. Это же в принципе немыслимая вещь для лидеров прошлого. Помните, какой скандал вызвал в свое время эпизод "Овального секса" с участием Билла Клинтона и Моники Левински? Это же было потрясение основ.А сегодня ведущих политиков западного мира, этих светочей цивилизации, прослушивают в режиме нон-стоп. Американские спецслужбы открыто следили за лидерами европейских государств еще во времена Сноудена, и нет никаких сведений о том, что они это безобразие прекратили.В результате мы знаем о западных политиках уже больше, чем нам хотелось бы. Знаем, что у Тони Блэра был роман с женой престарелого миллиардера Мердока и ей нравились "голубые глаза" и "ну очень хорошие ноги" английского премьер-министра. Что президент США Джо Байден мылся в душе со своей несовершеннолетней дочерью, а его сын вырос законченным наркоманом. Когда пошли слухи о том, что президент Франции женат на трансгендере, никто даже не удивился. Мы уже и не к такому привыкли.Вместе с тем много ли скандальной информации — да и вообще информации — у нас есть о хозяевах этих политиков? Не-а. Всезнающие интернет-поисковики ничего не скажут вам о похождениях Марка Цукерберга, Эрика Шмидта или Питера Тиля. Не попадают в светские хроники банкиры Варбурги. Науке не известно, сколько миллиардов находится в пресловутом фонде Билла Гейтса, куда он их инвестирует, какова там доходность.Неслучайно американские олигархические элиты с таким остервенением продвигают по всему миру идею "сменяемости власти". Натурально, им нужна сменяемость. Задержится политик наверху лишние несколько лет, обрастет связями, подружится с армией, со спецслужбами — и начнет многое о себе понимать. Сорвется с крючка. А тут раз — и его опять меняют. Но при этом даже вопроса не возникает о том, чтобы сменить, к примеру, Билла Гейтса. А ведь как он уже надоел публике.После начала СВО на Украине европейским менеджерам во главе государств было поручено задавить Россию. Они не справились. Американские хозяева подумывают их сменить — отсюда и череда скандалов, отставок, правительственных кризисов.По пальцам одной руки можно пересчитать сегодня по-настоящему независимых политиков, управляющих в полном смысле суверенными государствами. Россия входит в этот клуб избранных. Отсюда и ненависть американского олигархата. Отсюда и та надежда, с которой смотрят на нас миллиарды людей, пытающихся освободиться от этой новой, изощренной версии колониализма.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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вашингтон, политик, мир