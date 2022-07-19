Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в Тегеране
© Foto : Пресс-служба КремляЭрдоган и Путин на переговорах в Тегеране
© Foto : Пресс-служба Кремля
Во время переговоров в Иране президенты России и Турции затронули продовольственную безопасность, сирийское урегулирование и крупные двусторонние проекты.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Тегеране.
Лидеры России и Турции прибыли в Иран для участия в саммите в формате Россия-Иран-Турция.
Глава РФ отметил, что отношения между странами развиваются, несмотря ни на что. Товарооборот растет весьма значительными темпами.
"Я очень рад, что на полях Астанинского саммита у нас есть возможность провести двустороннюю встречу. Вопросов, конечно, много. Хочу поблагодарить вас за посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", — цитирует Путина сайт Кремля.
По словам президента, остается много вопросов, касающихся сирийского урегулирования, но крупные двусторонние проекты продвигаются и развиваются.
"В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы. Недавно я встречался в рамках Каспийского саммита с президентом Азербайджана, вам привет большой от него. У нас очень большая повестка дня", — сказал российский лидер.
Эрдоган в свою очередь отметил, что встреча в рамках Астанинского формата — это большой плюс.
"Я верю, что в рамках посреднической миссии конструктивная роль России продолжается и будет продолжаться. В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Результат, который мы получим после этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире", — заявил турецкий президент.
Он выразил надежду, что переговоры пройдут продуктивно.
До этого президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.
Раиси выразил надежду, что поездка президента России в Иран станет поворотным моментом в двусторонних отношениях.