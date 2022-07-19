https://uz.sputniknews.ru/20220719/chto-zayavili-putin-i-erdogan-na-peregovorax-v-tegerane-26340988.html

Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в Тегеране

Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в Тегеране

Во время переговоров в Иране президенты России и Турции затронули продовольственную безопасность, сирийское урегулирование и крупные двусторонние проекты.

2022-07-19T23:20+0500

2022-07-19T23:20+0500

2022-07-19T23:20+0500

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Тегеране.Лидеры России и Турции прибыли в Иран для участия в саммите в формате Россия-Иран-Турция. Глава РФ отметил, что отношения между странами развиваются, несмотря ни на что. Товарооборот растет весьма значительными темпами.По словам президента, остается много вопросов, касающихся сирийского урегулирования, но крупные двусторонние проекты продвигаются и развиваются.Эрдоган в свою очередь отметил, что встреча в рамках Астанинского формата — это большой плюс.Он выразил надежду, что переговоры пройдут продуктивно.До этого президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.Раиси выразил надежду, что поездка президента России в Иран станет поворотным моментом в двусторонних отношениях.

россия

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган