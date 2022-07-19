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МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 гг
МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 гг
Стороны обсудили взаимодействие в транспортно-транзитной сфере.
2022-07-19T17:20+0500
2022-07-19T17:20+0500
2022-07-19T17:20+0500
политика
мид узбекистана
грузия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского министерства.По информации внешнеполитического ведомства, во вторник и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и его грузинский коллега Илья Дарчиашвили рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки. Глава МИД Грузии пребывает в Ташкенте в ходе визита в Узбекистан грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.Стороны обсудили наличие потенциала для сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, отмечает ведомство. Кроме того, для культурно-гуманитарных взаимодействий дипломаты договорились о проведении дней культуры и кино, а также организации совместных научно-технических исследований.Стороны также выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках международных институтов, заключили в МИД Узбекистана.Читайте также:Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии
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мид узбекистана, грузия, сотрудничество
МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 гг
Стороны обсудили наличие потенциала для взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы. Об этом заявили в пресс-службе
узбекистанского министерства.
По информации внешнеполитического ведомства, во вторник и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и его грузинский коллега Илья Дарчиашвили рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки. Глава МИД Грузии пребывает в Ташкенте в ходе визита в Узбекистан грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.
"По итогам встречи подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Грузии на 2022-2024 годы", - сообщили в ведомстве.
Стороны обсудили наличие потенциала для сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, отмечает ведомство.
Кроме того, для культурно-гуманитарных взаимодействий дипломаты договорились о проведении дней культуры и кино, а также организации совместных научно-технических исследований.
"Дарчиашвили подтвердил приверженность Грузии к наращиванию всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Стороны также выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках международных институтов, заключили в МИД Узбекистана.