https://uz.sputniknews.ru/20220719/mid-uzbekistana-i-gruzii-podpisali-programmu-sotrudnichestva-na-2022-2024-gg-26326726.html

МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 гг

МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 гг

Стороны обсудили взаимодействие в транспортно-транзитной сфере.

2022-07-19T17:20+0500

2022-07-19T17:20+0500

2022-07-19T17:20+0500

политика

мид узбекистана

грузия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского министерства.По информации внешнеполитического ведомства, во вторник и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и его грузинский коллега Илья Дарчиашвили рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки. Глава МИД Грузии пребывает в Ташкенте в ходе визита в Узбекистан грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.Стороны обсудили наличие потенциала для сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, отмечает ведомство. Кроме того, для культурно-гуманитарных взаимодействий дипломаты договорились о проведении дней культуры и кино, а также организации совместных научно-технических исследований.Стороны также выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках международных институтов, заключили в МИД Узбекистана.Читайте также:Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии

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