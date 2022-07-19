https://uz.sputniknews.ru/20220719/mirziyoev-vstretitsya-s-glavami-gosudarstv-tsentralnoy-azii-26308793.html

Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии

Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии

Все президенты стран Центральной Азии 20-21 июля прилетят на Иссык-Куль – подробности.

2022-07-19T08:09+0500

2022-07-19T08:09+0500

2022-07-19T08:09+0500

политика

узбекистан

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таджикистан

президент

встреча

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Все президенты стран Центральной Азии 20-21 июля прилетят на Иссык-Куль. В Чолпон-Ате пройдёт консультативная встреча глав государств региона, сообщает Sputnik Кыргызстан.Во встрече примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.В рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран.Читайте также: Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране

узбекистан

казахстан

туркменистан

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узбекистан, казахстан, туркменистан, кыргызстан, таджикистан, президент, встреча