https://uz.sputniknews.ru/20220719/mirziyoev-vstretitsya-s-glavami-gosudarstv-tsentralnoy-azii-26308793.html
Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии
Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии
Все президенты стран Центральной Азии 20-21 июля прилетят на Иссык-Куль – подробности.
2022-07-19T08:09+0500
2022-07-19T08:09+0500
2022-07-19T08:09+0500
политика
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туркменистан
кыргызстан
таджикистан
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встреча
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Все президенты стран Центральной Азии 20-21 июля прилетят на Иссык-Куль. В Чолпон-Ате пройдёт консультативная встреча глав государств региона, сообщает Sputnik Кыргызстан.Во встрече примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.В рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран.Читайте также: Мирзиёев обсудил меры по увеличению производства продовольствия в стране
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узбекистан, казахстан, туркменистан, кыргызстан, таджикистан, президент, встреча
Мирзиёев встретится с главами государств Центральной Азии
Все президенты стран Центральной Азии 20-21 июля прилетят на Иссык-Куль – подробности.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Все президенты стран Центральной Азии 20-21 июля прилетят на Иссык-Куль. В Чолпон-Ате пройдёт консультативная встреча глав государств региона, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Во встрече примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
"Лидеры стран обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста. На повестке также вопросы укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия", — рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.
В рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.
Кроме того, президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран.