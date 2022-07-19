https://uz.sputniknews.ru/20220719/nachalis-raboty-po-opredeleniyu-marshruta-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-26314451.html

Начались работы по определению маршрута трансафганской железной дороги

Начались работы по определению маршрута трансафганской железной дороги

Шавкат Мирзиёев отметил особую значимость этого проекта.

2022-07-19T11:26+0500

2022-07-19T11:26+0500

2022-07-19T11:26+0500

общество

трансафганская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23630418_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_463b4b4cf3517d9249c05d54879afa1a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Афганистане стартовали экспедиционные работы для определения маршрута и ТЭО совместного проекта Узбекистана, Пакистана и Афганистана по налаживанию железнодорожного сообщения "Термез-Пешавар", передает ИА "Дунё" со ссылкой на государственного министра иностранных дел, специального представителя Пакистана по Афганистану Мухаммада Садика Хана.Приблизительная стоимость трансафганской железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар" составляет $5 млрд. Железная дорога, протяженностью 600 км, свяжет государства Центральной Азии с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.Отмечается, что транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан по новой ж/д составит не 35, а 3-5 дней, а стоимость перевозки одного стандартного грузового контейнера может снизиться почти в три раза. Вместе с тем, ожидается, что объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.До этого в марте в рамках визита в Пакистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул особую значимость этого проекта."Железная дорога Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар — это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов", - отметил президент Узбекистана.Читайте также:В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

трансафганская железная дорога