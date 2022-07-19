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Начались работы по определению маршрута трансафганской железной дороги
Начались работы по определению маршрута трансафганской железной дороги
Шавкат Мирзиёев отметил особую значимость этого проекта.
2022-07-19T11:26+0500
2022-07-19T11:26+0500
общество
трансафганская железная дорога
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Афганистане стартовали экспедиционные работы для определения маршрута и ТЭО совместного проекта Узбекистана, Пакистана и Афганистана по налаживанию железнодорожного сообщения "Термез-Пешавар", передает ИА "Дунё" со ссылкой на государственного министра иностранных дел, специального представителя Пакистана по Афганистану Мухаммада Садика Хана.Приблизительная стоимость трансафганской железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар" составляет $5 млрд. Железная дорога, протяженностью 600 км, свяжет государства Центральной Азии с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.Отмечается, что транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан по новой ж/д составит не 35, а 3-5 дней, а стоимость перевозки одного стандартного грузового контейнера может снизиться почти в три раза. Вместе с тем, ожидается, что объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.До этого в марте в рамках визита в Пакистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул особую значимость этого проекта."Железная дорога Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар — это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов", - отметил президент Узбекистана.Читайте также:В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track
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трансафганская железная дорога

Начались работы по определению маршрута трансафганской железной дороги

11:26 19.07.2022
© Pixabay / 652234Железная дорога рельсы
Железная дорога рельсы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2022
© Pixabay / 652234
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Шавкат Мирзиёев отметил особую значимость этого проекта.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Афганистане стартовали экспедиционные работы для определения маршрута и ТЭО совместного проекта Узбекистана, Пакистана и Афганистана по налаживанию железнодорожного сообщения "Термез-Пешавар", передает ИА "Дунё" со ссылкой на государственного министра иностранных дел, специального представителя Пакистана по Афганистану Мухаммада Садика Хана.
Приблизительная стоимость трансафганской железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар" составляет $5 млрд.
Железная дорога, протяженностью 600 км, свяжет государства Центральной Азии с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.
Отмечается, что транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан по новой ж/д составит не 35, а 3-5 дней, а стоимость перевозки одного стандартного грузового контейнера может снизиться почти в три раза.
Вместе с тем, ожидается, что объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.
До этого в марте в рамках визита в Пакистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул особую значимость этого проекта.
"Железная дорога Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар — это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов", - отметил президент Узбекистана.
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