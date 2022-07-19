https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-aeroportu-tashkenta-stala-dostupna-usluga-fast-track-26311490.html

В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track

В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track

Подробнее о новой услуге для пассажиров, вылетающих из столичного аэропорта - читайте в нашем материале.

2022-07-19T09:57+0500

2022-07-19T09:57+0500

2022-07-19T09:57+0500

общество

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аэропорт ташкента

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента ввели новую услугу Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр. Об этом сообщает Uzbekistan Airports в своем официальном Telegram-канале.Чтобы восаользоваться данной услугой, пассажиру необходимо обратиться на стойку информации в терминале вылета и оплатить услугу. Затем представитель аэропорта сопроводит пассажира по специальному "коридору" до зоны, где он сможет самостоятельно пройти на посадку.Стоимость на данную услугу:Оплатить услугу Fast Track можно наличными в национальной валюте или же банковской картой.Читайте также:

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ташкент, аэропорт, аэропорт ташкента, пассажиры