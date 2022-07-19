https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-aeroportu-tashkenta-stala-dostupna-usluga-fast-track-26311490.html
В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track
В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track
Подробнее о новой услуге для пассажиров, вылетающих из столичного аэропорта - читайте в нашем материале.
2022-07-19T09:57+0500
2022-07-19T09:57+0500
2022-07-19T09:57+0500
общество
ташкент
аэропорт
аэропорт ташкента
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента ввели новую услугу Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр. Об этом сообщает Uzbekistan Airports в своем официальном Telegram-канале.Чтобы восаользоваться данной услугой, пассажиру необходимо обратиться на стойку информации в терминале вылета и оплатить услугу. Затем представитель аэропорта сопроводит пассажира по специальному "коридору" до зоны, где он сможет самостоятельно пройти на посадку.Стоимость на данную услугу:Оплатить услугу Fast Track можно наличными в национальной валюте или же банковской картой.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, аэропорт, аэропорт ташкента, пассажиры
В аэропорту Ташкента стала доступна услуга Fast Track
Подробнее о новой услуге для пассажиров, вылетающих из столичного аэропорта - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
В международном аэропорту Ташкента ввели новую услугу Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр. Об этом сообщает Uzbekistan Airports в своем официальном Telegram-канале
.
Чтобы восаользоваться данной услугой, пассажиру необходимо обратиться на стойку информации в терминале вылета и оплатить услугу. Затем представитель аэропорта сопроводит пассажира по специальному "коридору" до зоны, где он сможет самостоятельно пройти на посадку.
Стоимость на данную услугу:
для одного пассажира — 170 тыс. сумов;
для пассажиров, вылетающих с семьёй (тариф "Family") — 127 тыс. 500 сумов для каждого из супругов. Дети до 12 лет — 85 тыс. сумов за каждого ребенка, дети до 2 лет — бесплатно.
Оплатить услугу Fast Track можно наличными в национальной валюте или же банковской картой.