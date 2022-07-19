https://uz.sputniknews.ru/20220719/rossiyskie-voennye-privezli-v-xarkovskuyu-oblast-50-tonn-gumpomoschi---video-26321078.html

Российские военные привезли в Харьковскую область 50 тонн гумпомощи - видео

Российские военные привезли в Харьковскую область 50 тонн гумпомощи - видео

Гуманитарные грузы отправляются на Украину еженедельно.

2022-07-19T14:33+0500

2022-07-19T14:33+0500

2022-07-19T14:33+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

харьков

гуманитарная помощь

россия

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские военнослужащие доставили 50 тонн продовольствия в освобожденные поселки под Харьковом, сообщает Минобороны РФ.Гуманитарные грузы отправляются на Украину еженедельно. Местные жители подчеркивают, что без помощи военных точно не справились бы.Российские военнослужащие привезли крупы, консервы, муку. В настоящее время приобрести даже продукты первой необходимости негде: украинские силовики при отступлении уничтожили все магазины и склады. Кроме продуктов военные привозят необходимые медикаменты. В поселках начинают работать предприятия, в частности сельскохозяйственные.Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные граждане.Читайте также:Медведев пообещал Киеву "судный день" в случае нападения на Крым

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украина, харьков, гуманитарная помощь, россия