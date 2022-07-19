https://uz.sputniknews.ru/20220719/smi-vo-vremya-bunta-v-tyurme-ekvadora-pogibli-bolee-10-zaklyuchennyx-26308986.html

СМИ: во время бунта в тюрьме Эквадора погибли более 10 заключенных

СМИ: во время бунта в тюрьме Эквадора погибли более 10 заключенных

Беспорядки произошли в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре.

2022-07-19T08:31+0500

2022-07-19T08:31+0500

2022-07-19T08:31+0500

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южная америка

тюрьма

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Universo.В тюрьме работает полиция.Бунты и столкновения – не редкость в тюрьмах Эквадора. Так, в начале апреля в тюрьме эквадорского города Тури в провинции Асуай столкновения криминальных группировок привели к гибели 20 человек. В середине ноября прошлого года 68 человек погибли, еще 25 получили ранения во время бунта в тюрьме города Гуаякиль. А в конце сентября в той же самой тюрьме в результате беспорядков погибли свыше 100 человек.Читайте также: Суд в Москве оштрафовал Google на 21 млрд рублей

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южная америка, тюрьма, беспорядки, погибшие