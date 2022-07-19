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СМИ: во время бунта в тюрьме Эквадора погибли более 10 заключенных
СМИ: во время бунта в тюрьме Эквадора погибли более 10 заключенных
Беспорядки произошли в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре.
2022-07-19T08:31+0500
2022-07-19T08:31+0500
2022-07-19T08:31+0500
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южная америка
тюрьма
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Universo.В тюрьме работает полиция.Бунты и столкновения – не редкость в тюрьмах Эквадора. Так, в начале апреля в тюрьме эквадорского города Тури в провинции Асуай столкновения криминальных группировок привели к гибели 20 человек. В середине ноября прошлого года 68 человек погибли, еще 25 получили ранения во время бунта в тюрьме города Гуаякиль. А в конце сентября в той же самой тюрьме в результате беспорядков погибли свыше 100 человек.Читайте также: Суд в Москве оштрафовал Google на 21 млрд рублей
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MIA „Rosiya Segodnya“
южная америка, тюрьма, беспорядки, погибшие
СМИ: во время бунта в тюрьме Эквадора погибли более 10 заключенных
Беспорядки произошли в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету El Universo.
"Столкновения в тюрьме Бельявиста привели к гибели 13 заключённых, ещё двое были ранены", - сообщило издание.
В тюрьме работает полиция.
Бунты и столкновения – не редкость в тюрьмах Эквадора. Так, в начале апреля в тюрьме эквадорского города Тури в провинции Асуай столкновения криминальных группировок привели к гибели 20 человек. В середине ноября прошлого года 68 человек погибли, еще 25 получили ранения во время бунта в тюрьме города Гуаякиль. А в конце сентября в той же самой тюрьме в результате беспорядков погибли свыше 100 человек.