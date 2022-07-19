https://uz.sputniknews.ru/20220719/ssha-prigrozili-sanktsiyami-iranu-esli-on-peredast-rossii-bespilotniki-26309317.html

США пригрозили санкциями Ирану, если он "передаст России беспилотники"

США пригрозили санкциями Ирану, если он "передаст России беспилотники"

Представитель госдепа Прайс пригрозил Ирану санкциями при передаче беспилотников России.

2022-07-19T09:35+0500

2022-07-19T09:35+0500

2022-07-19T09:35+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники, сообщает РИА Новости.Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине.Источник в МИД РФ ранее назвал вбросом и нелепым утверждением заявления американской администрации о якобы достигнутой между РФ и Ираном договоренности по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Опровергали эту информацию и в МИД Ирана.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Украина стала предметом "скрытого торга"

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сша, иран, россия, санкции, госдепартамент сша