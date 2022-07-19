https://uz.sputniknews.ru/20220719/transgranichnye-perevody-iz-rossii-v-strany-tsentralnoy-azii-26324018.html

Почему трансграничные переводы из России в Узбекистан растут - эксперты

Почему трансграничные переводы из России в Узбекистан растут - эксперты

Узбекистан уверенно лидирует среди стран центральноазиатского региона по сумме трансграничных переводов из России.

2022-07-19T15:56+0500

2022-07-19T15:56+0500

2022-07-19T18:06+0500

инфографика

россия

денежные переводы

узбекистан

страны ца

центральная азия

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Узбекистан занимает первое место по сумме трансграничных переводов из России в страны Центральной Азии. Известно, что денежные переводы в Узбекистан выросли на 96% по сравнению с 2021 годом.По данным Центробанка республики, объем трансграничных денежных переводов в страну в первом полугодии составил $6,5 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $3,33 млрд.Так, ведущий научный сотрудник ИНП РАН, к.э.н. Дмитрий Полетаев отмечает, что Узбекистан, действительно, получает больше переводов, чем другие страны Средней Азии.Эксперт объясняет неизменное лидерство Узбекистана тем, что поток рабочей силы из Узбекистана растет, а курс доллара к рублю снижается.Также он упомянул данные Центробанка России по трансграничным безналичным перечислениям, включая те, которые осуществлялись через системы денежных переводов.Другой эксперт, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский, в свою очередь, объясняет рост денежных переводов из России в Узбекистан следующими причинами.

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россия, денежные переводы, узбекистан, страны ца, центральная азия, инфографика