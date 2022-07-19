https://uz.sputniknews.ru/20220719/transgranichnye-perevody-iz-rossii-v-strany-tsentralnoy-azii-26324018.html
Почему трансграничные переводы из России в Узбекистан растут - эксперты
Почему трансграничные переводы из России в Узбекистан растут - эксперты
Узбекистан уверенно лидирует среди стран центральноазиатского региона по сумме трансграничных переводов из России.
2022-07-19T15:56+0500
2022-07-19T15:56+0500
2022-07-19T18:06+0500
инфографика
россия
денежные переводы
узбекистан
страны ца
центральная азия
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Узбекистан занимает первое место по сумме трансграничных переводов из России в страны Центральной Азии. Известно, что денежные переводы в Узбекистан выросли на 96% по сравнению с 2021 годом.По данным Центробанка республики, объем трансграничных денежных переводов в страну в первом полугодии составил $6,5 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $3,33 млрд.Так, ведущий научный сотрудник ИНП РАН, к.э.н. Дмитрий Полетаев отмечает, что Узбекистан, действительно, получает больше переводов, чем другие страны Средней Азии.Эксперт объясняет неизменное лидерство Узбекистана тем, что поток рабочей силы из Узбекистана растет, а курс доллара к рублю снижается.Также он упомянул данные Центробанка России по трансграничным безналичным перечислениям, включая те, которые осуществлялись через системы денежных переводов.Другой эксперт, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский, в свою очередь, объясняет рост денежных переводов из России в Узбекистан следующими причинами.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, денежные переводы, узбекистан, страны ца, центральная азия, инфографика
Почему трансграничные переводы из России в Узбекистан растут - эксперты
15:56 19.07.2022 (обновлено: 18:06 19.07.2022)
Узбекистан уверенно лидирует среди стран центральноазиатского региона по сумме трансграничных переводов из России.
Узбекистан занимает первое место по сумме трансграничных переводов из России в страны Центральной Азии. Известно, что денежные переводы в Узбекистан выросли на 96% по сравнению с 2021 годом.
По данным Центробанка республики, объем трансграничных денежных переводов в страну в первом полугодии составил $6,5 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $3,33 млрд.
Так, ведущий научный сотрудник ИНП РАН, к.э.н. Дмитрий Полетаев отмечает, что Узбекистан, действительно, получает больше переводов, чем другие страны Средней Азии.
"Более 15 лет Узбекистан – уверенный лидер среди стран региона по денежным переводам из России. В прошлом году в республику было отправлено более $5,5 млрд, что в два раза больше таких же переводов в Кыргызстан, и в три раза опережает Таджикистан", — отмечает он.
Эксперт объясняет неизменное лидерство Узбекистана тем, что поток рабочей силы из Узбекистана растет, а курс доллара к рублю снижается.
"Многое будет зависеть от курса валюты, однако сумма денежных переводов в республику в 2022 году вырастет еще больше", — уверен Полетаев.
Также он упомянул данные Центробанка России по трансграничным безналичным перечислениям, включая те, которые осуществлялись через системы денежных переводов.
"За первое полугодие 2021 года в Узбекистан перевели около $2,3 млрд. Во втором полугодии этот показатель составил $3,3 млрд", — поясняет эксперт.
Другой эксперт, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский, в свою очередь, объясняет рост денежных переводов из России в Узбекистан следующими причинами.
"Во-первых, у мигрантов в России увеличилась заработная плата. Например, в строительстве она выросла в 2-3 раза. Также многие иностранцы едут работать в труднодоступные районы - на "север", где уровень заработков довольно высок. Во-вторых, рынок труда выходит из пандемийного состояния, и мигранты возвращаются в Россию. Многие узбекистанцы в России перестали экономить и отправляют больше денег на родину", - подчеркнул он.