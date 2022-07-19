https://uz.sputniknews.ru/20220719/utair-nachnet-regulyarno-letat-iz-tashkenta-v-stolitsu-bashkortostana-26319190.html
Utair начнет регулярно летать из Ташкента в столицу Башкортостана
Utair начнет регулярно летать из Ташкента в столицу Башкортостана
В июля полеты будут выполняться каждый четверг.
2022-07-19T13:09+0500
2022-07-19T13:09+0500
2022-07-19T13:15+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российская компания Utair запустила регулярное сообщение по новому маршруту — между Ташкентом и Уфой. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.В июле рейс в столицу Башкортостана будет выполняться один раз в неделю. С августа еженедельно будут совершаться два рейса. Расписание полетов:Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании по цене от 7603 рублей (1,47 млн сумов по курсу ЦБ).Ранее глава Utair Олег Семенов сообщил о расширении географии полетов в Узбекистан. В настоящее время перевозчик выполняет рейсы в Ташкент из Москвы и Санкт-Петербурга, с апреля наладил полеты из Сургута и Тюмени, а теперь — также из Уфы.Помимо этого, самолеты Utair летают из Москвы в Бухару, Самарканд и Фергану. Авиакомпания в дальнейшем планирует запустить больше рейсов в Узбекистан из больших городов России.Читайте также:Зачем узбекистанцы выезжают в другие страны
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рейс, самолет, ташкент, уфа, башкортостан, полеты, полет
Utair начнет регулярно летать из Ташкента в столицу Башкортостана
13:09 19.07.2022 (обновлено: 13:15 19.07.2022)
В июля полеты будут выполняться каждый четверг, с августа — в четверг и пятницу.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Российская компания Utair запустила регулярное сообщение по новому маршруту — между Ташкентом и Уфой. Об этом заявили в пресс-службе
авиакомпании.
В июле рейс в столицу Башкортостана будет выполняться один раз в неделю. С августа еженедельно будут совершаться два рейса. Расписание полетов:
в июле — вылет из Уфы по четвергам в 21:55, отправка из Ташкента по пятницам в 1:45;
в августе — вылет из Уфы по четвергам и пятницам в 21:55, отправка из Ташкента по пятницам и субботам в 1:45.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании по цене от 7603 рублей (1,47 млн сумов по курсу ЦБ).
Ранее глава Utair Олег Семенов сообщил о расширении географии полетов в Узбекистан. В настоящее время перевозчик выполняет рейсы в Ташкент из Москвы и Санкт-Петербурга, с апреля наладил полеты из Сургута и Тюмени, а теперь — также из Уфы.
Помимо этого, самолеты Utair летают из Москвы в Бухару, Самарканд и Фергану. Авиакомпания в дальнейшем планирует запустить больше рейсов в Узбекистан из больших городов России.