https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistan-zainteresovan-v-gruzinskom-tranzite-26338257.html

Узбекистан заинтересован в грузинском транзите

Узбекистан заинтересован в грузинском транзите

Шавкат Мирзиёев принял грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. Во время переговоров особое внимание уделено транзитному потенциалу Грузии.

2022-07-19T20:34+0500

2022-07-19T20:34+0500

2022-07-19T20:34+0500

политика

узбекистан

грузия

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26337924_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5a7a80a00fe0bd6a110d5014abd6b604.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося в республике с официальным визитом.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, во время встречи особое внимание уделено вопросам задействования транзитного потенциала, в том числе инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке узбекских грузов.Также рассмотрены перспективы продвижения совместных проектов и программ сотрудничества между двумя странами. Прежде всего это касается сферы транспорта и логистики, торговли, промышленной кооперации.Также отмечены возможности взаимодействия в текстильной, электротехнической, пищевой, фармацевтической отраслях.Стороны выразили заинтересованность в активизации культурно-гуманитарного обмена и увеличении туристического потока.Достигнута договоренность о проведении очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии и принятии “дорожной карты” по расширению сотрудничества.Также во вторник в рамках визита грузинского премьера в Узбекистан главы МИД двух стран подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы.

узбекистан

грузия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, грузия, шавкат мирзиёев