https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistan-zainteresovan-v-gruzinskom-tranzite-26338257.html
Узбекистан заинтересован в грузинском транзите
Узбекистан заинтересован в грузинском транзите
Шавкат Мирзиёев принял грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. Во время переговоров особое внимание уделено транзитному потенциалу Грузии.
2022-07-19T20:34+0500
2022-07-19T20:34+0500
2022-07-19T20:34+0500
политика
узбекистан
грузия
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26337924_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5a7a80a00fe0bd6a110d5014abd6b604.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося в республике с официальным визитом.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, во время встречи особое внимание уделено вопросам задействования транзитного потенциала, в том числе инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке узбекских грузов.Также рассмотрены перспективы продвижения совместных проектов и программ сотрудничества между двумя странами. Прежде всего это касается сферы транспорта и логистики, торговли, промышленной кооперации.Также отмечены возможности взаимодействия в текстильной, электротехнической, пищевой, фармацевтической отраслях.Стороны выразили заинтересованность в активизации культурно-гуманитарного обмена и увеличении туристического потока.Достигнута договоренность о проведении очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии и принятии “дорожной карты” по расширению сотрудничества.Также во вторник в рамках визита грузинского премьера в Узбекистан главы МИД двух стран подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы.
узбекистан
грузия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26337924_103:0:1239:852_1920x0_80_0_0_d4e9f8c060af864268bd4a9a4dd79056.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, грузия, шавкат мирзиёев
Узбекистан заинтересован в грузинском транзите
Шавкат Мирзиёев принял грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. Во время переговоров особое внимание уделено транзитному потенциалу Грузии.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося в республике с официальным визитом.
Как сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера, во время встречи особое внимание уделено вопросам задействования транзитного потенциала, в том числе инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке узбекских грузов.
Также рассмотрены перспективы продвижения совместных проектов и программ сотрудничества между двумя странами. Прежде всего это касается сферы транспорта и логистики, торговли, промышленной кооперации.
Также отмечены возможности взаимодействия в текстильной, электротехнической, пищевой, фармацевтической отраслях.
Стороны выразили заинтересованность в активизации культурно-гуманитарного обмена и увеличении туристического потока.
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии и принятии “дорожной карты” по расширению сотрудничества.
Также во вторник в рамках визита грузинского премьера в Узбекистан главы МИД двух стран подписали
программу сотрудничества на 2022-2024 годы.