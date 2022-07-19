https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistanskie-boksery-zavoevali-14-medaley-na-turnire-v-kazaxstane-26330000.html

Узбекистанские боксеры завоевали 14 медалей на турнире в Казахстане

Узбекистанские боксеры завоевали 14 медалей на турнире в Казахстане

XXII международный турнир по боксу среди молодежи завершился в Костанае.

2022-07-19T18:12+0500

2022-07-19T18:12+0500

2022-07-19T18:12+0500

спорт

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бокс

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боксер

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Узбекистанские спортсмены выиграли 14 медалей на XII международном турнире по боксу среди молодежи. Об этом сообщает агентство УзА.Турнир проходил в казахстанском городе Костанай и был организован в качестве подготовки к чемпионату мира, который будет проходить в Испании с 5 по 20 ноября. Боксеры из Узбекистана провели бои с представителями Ирака, Йемена, Пакистана, Польши, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.Таким образом, представители сборной Сухроб Аминов и Абдулазиз Абдурахмонов стали обладателями золотых медалей. Жавохир Умматалиев, Фазлиддин Эркинбоев, Алишер Аюбов, Айназар Кенесбаев и Рахматилло Бойматов завоевали серебряные награды, тогда как Миралижон Мавлонов, Абдували Бурибоев, Забардаст Хаётов, Хусан Турдалиев, Аман Консбеков, Турабек Хабибуллаев и Мухаммаджон Файзуллаев в своих весовых категориях удостоились бронзы.Помимо боксеров, награды удостоился и молодой рефери из Узбекистана Кахрамон Каримов. Он был признан лучшим рефери турнира.Читайте также:

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