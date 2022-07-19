https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistanskie-tes-oboruduyut-solnechnymi-vodonagrevatelyami-26330229.html
Узбекистанские ТЭС оборудуют солнечными водонагревателями
Узбекистанские ТЭС оборудуют солнечными водонагревателями
По оценкам специалиста, новые приборы местного производства позволят каждой ТЭС сэкономить до 60 млн сумов в год.
2022-07-19T18:54+0500
2022-07-19T18:54+0500
2022-07-19T18:54+0500
общество
тэс
ташкентская тэс
сырдарьинская тэс
талимарджанская тэс
солнечная энергия
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Теплоэлектростанции в Узбекистане начали оснащать солнечными водонагревателями.Приборы выпускает АО "Узбекэнерготаъмир", подведомственное предприятие АО "Тепловые электрические станции", сообщает телеканал "Узбекистан 24". Мощность прибора 1,5 кВт, объем – 200 литров.На сегодняшний день на Ташкентской ТЭС установлено 15 солнечных нагревателей, на Сырдарьинской – 12 нагревателей и на Талимарджанской – 10 приборов. Всего по республике планируют установить 150 таких устройств.Благодаря новшеству только в Ташкенте удалось сэкономить за первое полугодие 869 кВт/ч электричества или 105,6 тыс. кубометров газа."Узбекэнерготаъмир" планирует выпускать такие водонагреватели как для оснащения зданий госорганов так и для жителей республики.По оценкам специалистов, один такой водонагреватель поможет одной семье сэкономить более 200 тыс. сумов в месяц или более 2 млн сумов в год. В масштабах республики экономия получится весьма значительной.Напомним, одним из первых солнечные водонагреватели установил филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Узбекистане. Это позволит вузу получать 200 тыс. кВт/ч электричества и экономить до 2 млрд сумов в год. Опыт российского вуза президент Шавкат Мирзиёев поручил распространить на все вузы страны до конца 2022 года.Как отметил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном использованию альтернативных источников энергии, сейчас население испытывает потребность не менее чем в 2-3 млрд кВт/ч электроэнергии, а в ближайшие пять лет этот спрос вырастет еще на 10 млрд кВт/ч. Поэтому так важно внедрять альтернативные источники энергии.Читайте также: Зеленая энергетика в быту и на производстве: совещание президента
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тэс, ташкентская тэс, сырдарьинская тэс, талимарджанская тэс, солнечная энергия
Узбекистанские ТЭС оборудуют солнечными водонагревателями
По оценкам специалиста, новые приборы местного производства позволят каждой ТЭС сэкономить до 60 млн сумов в год.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Теплоэлектростанции в Узбекистане начали оснащать солнечными водонагревателями.
Приборы выпускает АО "Узбекэнерготаъмир", подведомственное предприятие АО "Тепловые электрические станции", сообщает телеканал "Узбекистан 24
". Мощность прибора 1,5 кВт, объем – 200 литров.
"В летние жаркие дни эти приборы нагревают воду минимум до 80 градусов, а максимум до 95-100 градусов. А в зимнее время, когда минусовая температура, к примеру -5-10 градусов, но в небе будет сиять солнце, наш прибор будет работать. Мы можем также установить на устройство специальные датчики-термометры, на случай, если в зимнее время будет мало солнечной энергии. Эти датчики будут сами вырабатывать электроэнергию, которую накопят", - рассказал инженер-технолог "Тепловых электрических сетей" Дониёр Тошпулатов.
На сегодняшний день на Ташкентской ТЭС установлено 15 солнечных нагревателей, на Сырдарьинской – 12 нагревателей и на Талимарджанской – 10 приборов. Всего по республике планируют установить 150 таких устройств.
Благодаря новшеству только в Ташкенте удалось сэкономить за первое полугодие 869 кВт/ч электричества или 105,6 тыс. кубометров газа.
"Работа на данный момент выполнена 60%. Когда мы выполним ее на все 100%, то за год сможем сэкономить около 60 млн сумов", - отметил начальник производственного отдела Ташкентской ТЭС Умид Рискулов.
"Узбекэнерготаъмир" планирует выпускать такие водонагреватели как для оснащения зданий госорганов так и для жителей республики.
По оценкам специалистов, один такой водонагреватель поможет одной семье сэкономить более 200 тыс. сумов в месяц или более 2 млн сумов в год. В масштабах республики экономия получится весьма значительной.
Напомним, одним из первых солнечные водонагреватели установил филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Узбекистане. Это позволит вузу получать 200 тыс. кВт/ч электричества и экономить до 2 млрд сумов в год. Опыт российского вуза президент Шавкат Мирзиёев поручил распространить на все вузы страны до конца 2022 года.
Как отметил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном использованию альтернативных источников энергии, сейчас население испытывает потребность не менее чем в 2-3 млрд кВт/ч электроэнергии, а в ближайшие пять лет этот спрос вырастет еще на 10 млрд кВт/ч. Поэтому так важно внедрять альтернативные источники энергии.