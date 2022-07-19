https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-pervom-polugodii-posobiya-po-bezrabotitse-poluchili-20-tys-grajdan-26320918.html

В первом полугодии пособия по безработице получили 20 тыс. граждан

В первом полугодии пособия по безработице получили 20 тыс. граждан

Электронная база "Единой национальной системы труда" в настоящее время содержит сведения о 253 тыс. вакансий.

2022-07-19T14:12+0500

2022-07-19T14:12+0500

2022-07-19T14:12+0500

общество

безработица

социальные пособия

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. За первое полугодие 2022 года более 20 тыс. безработных граждан получили пособия по безработице на общую сумму около 21,5 млрд сумов. Об этом рассказала руководитель информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Мавжуда Мирзаева на брифинеа в АИМК.Районные и городские центры содействия занятости помогли трудоустроиться 210 тыс. безработных, в том числе возвратившимся из-за рубежа. При этом информацию о вакансиях публикуют на сайтах Минтруда.Всего за полугодие центры занятости оказали услуги 438 тыс. безработных, на эти цели использовали 301 млрд сумов из Фонда общественных работ.В настоящее время электронная база "Единой национальной системы труда" на сайте ish.mehnat.uz собрано о 253 тысяч вакансий, в том числе 95 тысяч вакансий в госорганизациях и 158 тысяч рабочих мест в частном секторе.На временные оплачиваемые общественные работы привлекли 108 тысяч граждан.Для того чтобы получить современные профессии, пользующиеся повышенным спросом на рынке труда, 76 тыс. безработных граждан прошли обучение в специальных центрах. Они также получали стипендии и субсидии на покрытие расходов по обучению.По итогам первого квартала 2022 года численность трудовых ресурсов в Узбекистане составила 19 млн 400 тыс. человек. Из них в отраслях экономики занято 13 млн 600 тыс. человек, в том числе в официальном секторе 6 млн 100 тыс. человек, в неформальном секторе – 5 млн 700 тыс. человек, число работающих за рубежом – 1 млн 800 тыс. человек.Общее количество граждан, нуждающихся в работе, составляет 1 млн 400 тыс. человек, уровень безработицы среди экономически активного населения – 9,2%. Этот показатель составил 14,9% среди лиц в возрасте 16-30 лет и 12,8% среди женщин.Численность экономически неактивного населения на 1 апреля 2022 года составила 4 миллиона 400 тысяч человек.Читайте также: В Узбекистане могут увеличить базовый размер пенсии — подробности

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безработица, социальные пособия, трудоустройство