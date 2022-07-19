https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-uzbekistane-nablyudaetsya-spad-covid-19-26315649.html

В Узбекистане наблюдается спад COVID-19

В Узбекистане наблюдается спад COVID-19

О ситуации с коронавирусом в республике читайте в материале.

2022-07-19T11:47+0500

2022-07-19T11:47+0500

2022-07-19T11:47+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В настоящее время общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии составляет 242 366 человек. За последние сутки выявлен 61 (накануне – 69) новый случай, заявили в пресс-службе Минздрава.Больше всего заразившиеся зафиксированы в Ташкенте (13), по 5 новых случаев в Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.По информации ведомства, за день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 244).Лечиться продолжают 1 485 больных COVID-19.Читайте также:В Узбекистане идет вторая волна изнуряющего зноя - Узгидромет

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коронавирус covid-19