https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-uzbekistane-nablyudaetsya-spad-covid-19-26315649.html
В Узбекистане наблюдается спад COVID-19
В Узбекистане наблюдается спад COVID-19
О ситуации с коронавирусом в республике читайте в материале.
2022-07-19T11:47+0500
2022-07-19T11:47+0500
2022-07-19T11:47+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В настоящее время общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии составляет 242 366 человек. За последние сутки выявлен 61 (накануне – 69) новый случай, заявили в пресс-службе Минздрава.Больше всего заразившиеся зафиксированы в Ташкенте (13), по 5 новых случаев в Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.По информации ведомства, за день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 244).Лечиться продолжают 1 485 больных COVID-19.Читайте также:В Узбекистане идет вторая волна изнуряющего зноя - Узгидромет
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
В Узбекистане наблюдается спад COVID-19
О ситуации с коронавирусной инфекцией в республике читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В настоящее время общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии составляет 242 366 человек. За последние сутки выявлен 61 (накануне – 69) новый случай, заявили в пресс-службе Минздрава
.
Больше всего заразившиеся зафиксированы в Ташкенте (13), по 5 новых случаев в Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.
По информации ведомства, за день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 244).
Лечиться продолжают 1 485 больных COVID-19.