https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-uzbekistane-idet-vtoraya-volna-iznuryayuschego-znoya---uzgidromet-26307548.html

В Узбекистане идет вторая волна изнуряющего зноя - Узгидромет

В Узбекистане идет вторая волна изнуряющего зноя - Узгидромет

Синоптики и МЧС предупреждают, что по горным и предгорным районам Ферганской области возможны сели и паводки.

2022-07-19T07:48+0500

2022-07-19T07:48+0500

2022-07-19T07:48+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 39-41 градуc, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 25-30 градуcов, днем 40-45 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 23-28 градусов, днем 38-43 градуса.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 24-29 градусов, днем 40-45 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем 37-42 градуса.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 29-34 градуса.Синоптики предупреждают, что с 17 по 22 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:Помимо этого, пресс-служба МЧС Узбекистана рассылает смс-сообщения о том, что с 18 по 24 июля по горным и предгорным районам Ферганской области возможны сели и паводки.Читайте также: Как избежать солнечного удараЧилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье

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