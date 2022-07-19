https://uz.sputniknews.ru/20220719/video-martynov-raskryl-pochemu-vizit-putina-v-tegeran-voydet-v-istoriyu-26307131.html

Видео: Мартынов раскрыл, почему визит Путина в Тегеран войдет в историю

Видео: Мартынов раскрыл, почему визит Путина в Тегеран войдет в историю

О том, чем для России важно сотрудничество с Ираном рассказал политолог.

2022-07-19T07:33+0500

2022-07-19T07:33+0500

2022-07-19T07:33+0500

видео

владимир путин

россия

иран

тегеран

реджеп тайип эрдоган

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Во время визита Путина в Иран, как и 78 лет назад, во время знаменитой Тегеранской конференции держав-победительниц в 1943, может зародиться новая система международных отношений, рассказал в беседе со "Sputnik Азербайджан" политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В столице Ирана Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, президентом страны Ибрахимом Раиси, а так же главой Турции Реджепом Эрдоганом во время визита в Тегеран, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чем для России важно сотрудничество с Ираном? Почему для переговоров с Эрдоганом выбран именно Тегеран? Что обсудят главы государств? Обо всем этом смотрите в полном интервью "Sputnik на русском".Читайте также:Видео: что дает Узбекистану председательство в ШОС — эксперт

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владимир путин, видео, россия, иран, тегеран, реджеп тайип эрдоган