https://uz.sputniknews.ru/20220717/video-chto-daet-uzbekistanu-predsedatelstvo-v-shos---ekspert-24649654.html

Видео: что дает Узбекистану председательство в ШОС — эксперт

Видео: что дает Узбекистану председательство в ШОС — эксперт

Владимир Евсеев: Узбекистан максимально укрепляет связи в СНГ.

2022-07-17T17:06+0500

2022-07-17T17:06+0500

2022-07-17T17:06+0500

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Узбекистан проведет более 80 мероприятий в статусе страны-председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Некоторые из них проходят в республике прямо сейчас. Например, только 12 мая прошел Форум народной дипломатии, а уже 19 мая состоится Международный форума "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие".Почему в экспертной среде председательство Узбекистана в ШОС считают уникальным? На этот и другие вопросы отвечает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Узбекистан приводит в равновесие возможности и резервы всех стран-участниц ШОС, уверен военный специалист. При этом геополитика не влияет на мнение независимого Узбекистана и в этом его сила."Узбекистан в статусе председателя в ШОС максимально использует свой имеющийся потенциал. Страна уже инициировала проведение многих мероприятий, которые показывают не только активность республики, но и серьезную результативность в принятии решений. В этом исключительность Узбекистана", — заявляет Евсеев.Полную версию интервью с экспертом смотрите на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:ШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 странСтраны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, шос, видео, снг, сотрудничество