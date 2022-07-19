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Видео: почему для Ташкента и Москвы важны отношения с Ираном - политолог
Видео: почему для Ташкента и Москвы важны отношения с Ираном - политолог
Узбекистан может помочь России расширить отношения с Ираном, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.
2022-07-19T22:19+0500
2022-07-19T22:19+0500
2022-07-19T22:19+0500
видео
иран
россия
узбекистан
владимир путин
визит
сотрудничество
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В настоящее время президент России Владимир Путин находится в Тегеране, где встретится с президентами Ирана и Турции. Отношения с Ираном активно развивает и Узбекистан – ранее делегация Исламской республики посетила Ташкент и встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Есть ли связь между этими двумя событиями и почему это партнерство так важно для всех трех стран в интервью Sputnikрассказал эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.Зачем лидер России приехал в Тегеран? Почему для России и Узбекистана важно сотрудничество с Ираном? Почему Иран выбрал Узбекистан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии? На эти и другие вопросы эксперт отвечает в интервью.
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иран, россия, узбекистан, владимир путин, визит, сотрудничество, видео
Видео: почему для Ташкента и Москвы важны отношения с Ираном - политолог
Узбекистан может помочь России расширить отношения с Ираном, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.
В настоящее время президент России Владимир Путин находится в Тегеране, где встретится с президентами Ирана и Турции. Отношения с Ираном активно развивает и Узбекистан – ранее делегация Исламской республики посетила Ташкент и встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Есть ли связь между этими двумя событиями и почему это партнерство так важно для всех трех стран в интервью Sputnikрассказал эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.
"Узбекистан может помочь России расширить отношения с Ираном. Во-первых, тогда у трех стран вырастет товарооборот. Во-вторых, санкционные барьеры против Тегерана станут слабее. В-третьих, гегемония Запада в азиатском регионе сломается окончательно", - считает политолог.
Зачем лидер России приехал в Тегеран? Почему для России и Узбекистана важно сотрудничество с Ираном? Почему Иран выбрал Узбекистан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии? На эти и другие вопросы эксперт отвечает в интервью.