https://uz.sputniknews.ru/20220719/video-pochemu-dlya-tashkenta-i-moskvy-vajny-otnosheniya-s-iranom---politolog-26339410.html

Видео: почему для Ташкента и Москвы важны отношения с Ираном - политолог

Видео: почему для Ташкента и Москвы важны отношения с Ираном - политолог

Узбекистан может помочь России расширить отношения с Ираном, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.

2022-07-19T22:19+0500

2022-07-19T22:19+0500

2022-07-19T22:19+0500

видео

иран

россия

узбекистан

владимир путин

визит

сотрудничество

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В настоящее время президент России Владимир Путин находится в Тегеране, где встретится с президентами Ирана и Турции. Отношения с Ираном активно развивает и Узбекистан – ранее делегация Исламской республики посетила Ташкент и встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Есть ли связь между этими двумя событиями и почему это партнерство так важно для всех трех стран в интервью Sputnikрассказал эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.Зачем лидер России приехал в Тегеран? Почему для России и Узбекистана важно сотрудничество с Ираном? Почему Иран выбрал Узбекистан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии? На эти и другие вопросы эксперт отвечает в интервью.

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иран, россия, узбекистан, владимир путин, визит, сотрудничество, видео