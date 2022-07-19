https://uz.sputniknews.ru/20220719/voz-soobschila-o-novoy-volne-covid-19-v-evrope-26328058.html

ВОЗ сообщила о новой волне COVID-19 в Европе

ВОЗ сообщила о новой волне COVID-19 в Европе

Коронавирус будет распространяться активнее в холодное время.

2022-07-19T17:41+0500

2022-07-19T17:41+0500

2022-07-19T17:41+0500

в мире

коронавирус covid-19

европа

воз

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил о новой волне COVID-19, спровоцированной подвидами "омикрон"-штамма ковида, и попросил срочно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, передает РИА Новости.По его словам, за прошедшие шесть недель количество новых случаев COVID-19 в Европе выросло в три раза, а на прошлой неделе было зафиксировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Кроме того, Клюге считает, что коронавирус будет распространяться активнее в холодное время.Согласно стратегии, надо больше вакцинировать население, призывать людей носить маски в помещениях и общественном транспорте, а также лучше вентилировать закрытые помещения.До этого ВОЗ заявляла, что масочный режим должен стать основным инструментом властей в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.Читайте также:Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"

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коронавирус covid-19, европа, воз