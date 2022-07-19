https://uz.sputniknews.ru/20220719/voz-soobschila-o-novoy-volne-covid-19-v-evrope-26328058.html
ВОЗ сообщила о новой волне COVID-19 в Европе
ВОЗ сообщила о новой волне COVID-19 в Европе
Коронавирус будет распространяться активнее в холодное время.
2022-07-19T17:41+0500
2022-07-19T17:41+0500
2022-07-19T17:41+0500
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европа
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил о новой волне COVID-19, спровоцированной подвидами "омикрон"-штамма ковида, и попросил срочно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, передает РИА Новости.По его словам, за прошедшие шесть недель количество новых случаев COVID-19 в Европе выросло в три раза, а на прошлой неделе было зафиксировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Кроме того, Клюге считает, что коронавирус будет распространяться активнее в холодное время.Согласно стратегии, надо больше вакцинировать население, призывать людей носить маски в помещениях и общественном транспорте, а также лучше вентилировать закрытые помещения.До этого ВОЗ заявляла, что масочный режим должен стать основным инструментом властей в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.Читайте также:Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"
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коронавирус covid-19, европа, воз
ВОЗ сообщила о новой волне COVID-19 в Европе
ВОЗ заявила, что европейским государствам необходимо принять меры из-за очередной волны коронавируса.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил о новой волне COVID-19, спровоцированной подвидами "омикрон"-штамма ковида, и попросил срочно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, передает РИА Новости
.
"Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета – только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния "омикрона" демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами", - отметил Клюге.
По его словам, за прошедшие шесть недель количество новых случаев COVID-19 в Европе выросло в три раза, а на прошлой неделе было зафиксировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире.
Кроме того, Клюге считает, что коронавирус будет распространяться активнее в холодное время.
"Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно", - подчеркнул он.
Согласно стратегии, надо больше вакцинировать население, призывать людей носить маски в помещениях и общественном транспорте, а также лучше вентилировать закрытые помещения.
До этого ВОЗ заявляла, что масочный режим должен стать основным инструментом властей в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.