https://uz.sputniknews.ru/20220719/xaker-predupredil-chem-opasen-televizor-pylesos-i-xolodilnik--video-26316887.html

Хакер предупредил, чем опасен телевизор, пылесос и холодильник — видео

Хакер предупредил, чем опасен телевизор, пылесос и холодильник — видео

Хакер RaHDIt объяснил, что бытовую технику могут использовать для наблюдения и прослушивания. 19.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-19T12:30+0500

2022-07-19T12:30+0500

2022-07-19T12:30+0500

в мире

хакер

бытовая техника

телевизор

холодильник

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Бытовая техника в доме, такая как пылесос, холодильник, телевизор – может наблюдать за своими хозяевами и прослушивать их, рассказал РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.Неделю назад хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников ГУР (Главное управление разведки) Украины и связанных с ними людей. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Информация о россиянах, сотрудничающих с украинской военной разведкой, уже отправлена компетентным органам.В июне RaHDIt опубликовала информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе, были взломаны сайты местных органов власти на территории всей Украины.Читайте также:В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото

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хакер, бытовая техника, телевизор, холодильник