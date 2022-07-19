Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-samarkande-proxodyat-semki-turetskogo-seriala---foto-26307846.html
В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото
В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото
Сюжет сериала Ben Bu Cihana Sığmazam расскажет о нелёгкой судьбе агента спец служб – подробности.
2022-07-19T09:14+0500
2022-07-19T09:14+0500
культура
самарканд
турция
сериал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26307996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e00aa1730ca2145cc20d669c370705e2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл– Sputnik. В Самарканде стартовали съемки турецкого телесериала Ben Bu Cihana Sığmazam, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.Сюжет сериала повествует о нелёгкой судьбе агента спец служб, который всю свою жизнь посветил борьбе с международной преступностью. Попав в безвыходную ситуацию, он инсценирует свою смерть и перебирается в Узбекистан, где находит новых друзей.Работа над сериалом началась 29 июня и Узбекистан стал второй локацией для съемок сериала.Режиссером проекта выступил Онур Тан. Главные роли в сериале сыграли популярные турецкие актеры Октай Кайнарджа и Пелин Акыл.В Узбекистане создатели сериала планируют заснять и показать многомилионной аудитории самые красивые исторические места Самарканда.Ранее стало известно, что короткометражный фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "По шелковому пути" победил в номинации "Лучший короткометражный фильм" на VIII Международном фестивале кино SOL в Испании.Кинолента повествует о пожилом смотрителе железнодорожной станции, жизнь которого в один миг круто меняется – он находит любовь. Переполняемый чувством, угрюмый и замкнутый главный герой начинает любить свою жизнь и наслаждаться ею.Читайте также: Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваляМеждународный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26307996_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c2e81969045ba2f4b5024bd99c7e7fe0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самарканд, турция, сериал

В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото

09:14 19.07.2022
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2022
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сюжет сериала Ben Bu Cihana Sığmazam расскажет о нелёгкой судьбе агента спец служб – подробности.
ТАШКЕНТ, 19 июл– Sputnik. В Самарканде стартовали съемки турецкого телесериала Ben Bu Cihana Sığmazam, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2022
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Сюжет сериала повествует о нелёгкой судьбе агента спец служб, который всю свою жизнь посветил борьбе с международной преступностью. Попав в безвыходную ситуацию, он инсценирует свою смерть и перебирается в Узбекистан, где находит новых друзей.
Работа над сериалом началась 29 июня и Узбекистан стал второй локацией для съемок сериала.
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2022
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Режиссером проекта выступил Онур Тан. Главные роли в сериале сыграли популярные турецкие актеры Октай Кайнарджа и Пелин Акыл.
В Узбекистане создатели сериала планируют заснять и показать многомилионной аудитории самые красивые исторические места Самарканда.
"Мы очень рады, что действие картины разворачивается в нашей стране, в частности в удивительном городе Самарканд. Город богат своей историей, многочисленными архитектурными памятниками и красотами. Сегодняшний первый день съемок пройдет на площади Регистан, в медресе Улугбека.При условии вещания сериала в более чем 100 стран мира — это не сможет не сказаться на увеличении туристического потенциала и привлекательности Узбекистана среди мировых кинематографистов", — поделился Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана.
Ранее стало известно, что короткометражный фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "По шелковому пути" победил в номинации "Лучший короткометражный фильм" на VIII Международном фестивале кино SOL в Испании.
Кинолента повествует о пожилом смотрителе железнодорожной станции, жизнь которого в один миг круто меняется – он находит любовь. Переполняемый чувством, угрюмый и замкнутый главный герой начинает любить свою жизнь и наслаждаться ею.
Читайте также:
Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля
Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0