В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Сюжет сериала Ben Bu Cihana Sığmazam расскажет о нелёгкой судьбе агента спец служб – подробности.
ТАШКЕНТ, 19 июл– Sputnik. В Самарканде стартовали съемки турецкого телесериала Ben Bu Cihana Sığmazam, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Сюжет сериала повествует о нелёгкой судьбе агента спец служб, который всю свою жизнь посветил борьбе с международной преступностью. Попав в безвыходную ситуацию, он инсценирует свою смерть и перебирается в Узбекистан, где находит новых друзей.
Работа над сериалом началась 29 июня и Узбекистан стал второй локацией для съемок сериала.
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
Съемки турецкого сериала Ben Bu Cihana Sığmazam в Самарканде
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Режиссером проекта выступил Онур Тан. Главные роли в сериале сыграли популярные турецкие актеры Октай Кайнарджа и Пелин Акыл.
В Узбекистане создатели сериала планируют заснять и показать многомилионной аудитории самые красивые исторические места Самарканда.
"Мы очень рады, что действие картины разворачивается в нашей стране, в частности в удивительном городе Самарканд. Город богат своей историей, многочисленными архитектурными памятниками и красотами. Сегодняшний первый день съемок пройдет на площади Регистан, в медресе Улугбека.При условии вещания сериала в более чем 100 стран мира — это не сможет не сказаться на увеличении туристического потенциала и привлекательности Узбекистана среди мировых кинематографистов", — поделился Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана.
Ранее стало известно, что короткометражный фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "По шелковому пути" победил в номинации "Лучший короткометражный фильм" на VIII Международном фестивале кино SOL в Испании.
Кинолента повествует о пожилом смотрителе железнодорожной станции, жизнь которого в один миг круто меняется – он находит любовь. Переполняемый чувством, угрюмый и замкнутый главный герой начинает любить свою жизнь и наслаждаться ею.
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