https://uz.sputniknews.ru/20220719/v-samarkande-proxodyat-semki-turetskogo-seriala---foto-26307846.html

В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото

В Самарканде проходят съемки турецкого сериала - фото

Сюжет сериала Ben Bu Cihana Sığmazam расскажет о нелёгкой судьбе агента спец служб – подробности.

2022-07-19T09:14+0500

2022-07-19T09:14+0500

2022-07-19T09:14+0500

культура

самарканд

турция

сериал

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ТАШКЕНТ, 19 июл– Sputnik. В Самарканде стартовали съемки турецкого телесериала Ben Bu Cihana Sığmazam, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.Сюжет сериала повествует о нелёгкой судьбе агента спец служб, который всю свою жизнь посветил борьбе с международной преступностью. Попав в безвыходную ситуацию, он инсценирует свою смерть и перебирается в Узбекистан, где находит новых друзей.Работа над сериалом началась 29 июня и Узбекистан стал второй локацией для съемок сериала.Режиссером проекта выступил Онур Тан. Главные роли в сериале сыграли популярные турецкие актеры Октай Кайнарджа и Пелин Акыл.В Узбекистане создатели сериала планируют заснять и показать многомилионной аудитории самые красивые исторические места Самарканда.Ранее стало известно, что короткометражный фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "По шелковому пути" победил в номинации "Лучший короткометражный фильм" на VIII Международном фестивале кино SOL в Испании.Кинолента повествует о пожилом смотрителе железнодорожной станции, жизнь которого в один миг круто меняется – он находит любовь. Переполняемый чувством, угрюмый и замкнутый главный герой начинает любить свою жизнь и наслаждаться ею.Читайте также: Узбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваляМеждународный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана

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самарканд, турция, сериал