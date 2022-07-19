https://uz.sputniknews.ru/20220719/zelenskiy-ustanovil-vnutrenniy-dedlayn-dlya-evrointegratsii-zayavil-kuleba-26309140.html

Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

Однако озвучивать его не будут, так как не хотят испугать кого-нибудь в Евросоюзе.

2022-07-19T08:53+0500

2022-07-19T08:53+0500

2022-07-19T08:53+0500

в мире

украина

евросоюз

членство

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.Однако озвучивать его не будут, так как не хотят испугать кого-нибудь в ЕСНапомним, на саммите в Брюсселе 23 июня главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Читайте также: Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕСДодон: Молдова – пешка в игре против России

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украина, евросоюз, членство