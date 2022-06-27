https://uz.sputniknews.ru/20220627/dodon-moldova--peshka-v-igre-protiv-rossii--25685607.html

Додон: Молдова – пешка в игре против России

Додон: Молдова – пешка в игре против России

Додон о статусе кандидата на вступление ЕС.

2022-06-27T14:52+0500

2022-06-27T14:52+0500

2022-06-27T14:52+0500

в мире

игорь додон

молдова

евросоюз

россия

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Статус кандидата в члены ЕС втянет Молдову в геополитическую игру против России, заявил экс-президент республики Игорь Додон. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению бывшего президента, западные страны могут использовать Молдову для проведения военных и политических экспериментов. Страна рискует разрушить партнерские отношения на Востоке, а также потерять часть своей территории.Ради членства в союзе Молдова готова присоединиться к антироссийским санкциям. Однако это не поможет ей в ближайшие десятилетия вступить в ЕС, отметил Игорь Додон.Политика республики должна быть независима и нейтральна. Молдова может исчезнуть как государство, если в взаимоотношениях с другими странами не будет учитывать свой национальный интерес, добавил политик.Напомним: 23 июня председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия одобрила предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов на вступление в ЕС.Читайте также:Чего на самом деле ЕС хочет от украинцев — МедведевВидео: пустят ли Украину, Молдову и Грузию в ЕС или навсегда оставят у порога

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игорь додон, молдова, евросоюз, россия